Лэмпард: «„Челси“ необходимо в матче с „Баварией“ сохранять концентрацию»

Главный тренер «Челси» прокомментировал предстоящее противостояние с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов:

Нас ждут две тяжелые встречи с очень сильным соперником. В обоих матчах «Челси» нужно сохранять концентрацию и сосредоточенность. Нам необходимо рисковать в атаке. В обороне же нужно всем играть на высоком уровне, начиная защитниками, заканчивая нападающими.

Молодым футболистам нужно понимать уровень и мышление, с которым необходимо выступать в плей-офф ЛЧ . Мы не должны допустить того, что нас поймают на контратаке. Время от времени нам придется терпеть.

«Бавария» может выиграть этот турнир. У них талантливая и сыгранная команда. Испытываю огромное уважение к «Баварии» после матчей с ними во время карьеры игрока.