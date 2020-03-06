Сёмин отказался от трансферов Ниасса, Выдры и Захави

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вчера, 10:46

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о зимней трансферной кампании клуба. В частности, он сообщил, что главный тренер «железнодорожников» отказался от всех форвардов, которых ему предложило руководство клуба в специально составленном шорт-листе.

Вокруг нашей трансферной кампании раздувают нездоровый ажиотаж: мы никого не взяли на место Смолова. Но я считаю, и в нынешнем составе команда способна выполнять поставленные задачи. Появившаяся в прессе информация о том, что нами был предложен список из восьми кандидатур, куда, в частности, входили Умар Ниасс, Матей Выдра и Эран Захави, соответствует действительности. Эти футболисты могли бы усилить «Локомотив». А трансфер Захави – в десятку было бы попадание! Однако главного тренера никто в шорт-листе не привлек. Хотя, в одном форварде он был заинтересован. Наши усилия заполучить этого игрока оказались безуспешны. Как и усилия, которые по своим каналам предпринимал Юрий Сёмин. Из Китая нам ответили отказом. Это произошло перед самым закрытием трансферного окна. Тем не менее, повторюсь: ребята, которые остались, и те, что поднялись в основу из молодежного состава и «Казанки», способны решать задачи на сезон. Такой позиции придерживается и совет директоров.

Кикнадзе добавил, что форвард, которого хотел видеть в «Локо» Сёмин, – это из китайского «Хэнань Цзянье».

По словам Юрия Павловича, он еще до моего прихода на пост генерального директора в течение года «вел» этого нападающего.

Отметим, что в общении с прессой Кикнадзе также рассказал о своих отношениях с Сёминым.