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Сёмин отказался от трансферов Ниасса, Выдры и Захави

вчера, 10:46

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о зимней трансферной кампании клуба. В частности, он сообщил, что главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин отказался от всех форвардов, которых ему предложило руководство клуба в специально составленном шорт-листе.

Вокруг нашей трансферной кампании раздувают нездоровый ажиотаж: мы никого не взяли на место Смолова. Но я считаю, и в нынешнем составе команда способна выполнять поставленные задачи. Появившаяся в прессе информация о том, что нами был предложен список из восьми кандидатур, куда, в частности, входили Умар Ниасс, Матей Выдра и Эран Захави, соответствует действительности. Эти футболисты могли бы усилить «Локомотив». А трансфер Захави – в десятку было бы попадание! Однако главного тренера никто в шорт-листе не привлек. Хотя, в одном форварде он был заинтересован.

Наши усилия заполучить этого игрока оказались безуспешны. Как и усилия, которые по своим каналам предпринимал Юрий Сёмин. Из Китая нам ответили отказом. Это произошло перед самым закрытием трансферного окна. Тем не менее, повторюсь: ребята, которые остались, и те, что поднялись в основу из молодежного состава и «Казанки», способны решать задачи на сезон. Такой позиции придерживается и совет директоров.  

Кикнадзе добавил, что форвард, которого хотел видеть в «Локо» Сёмин, – это Кристиан Бассогог из китайского «Хэнань Цзянье».

По словам Юрия Павловича, он еще до моего прихода на пост генерального директора в течение года «вел» этого нападающего.

Отметим, что в общении с прессой Кикнадзе также рассказал о своих отношениях с Сёминым.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
вчера в 23:14
Лучше бы Локо Халка вернул в РПЛ из Китая.
dok66
dok66
вчера в 21:32
Новым босам РЖД Семин не нужен
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 19:52
Ниасс ведь играл за Локо,и довольно неплохо.42 матча 19 голов и 7 голевых.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 18:48
У Захави статистика что в Суперлиге, что до этого в Израиле конечно бомбическая, однако у Палыча слишком специфические требования к напам, у него за карьеру не заиграло большое количество вроде бы забивных форвардов, начиная наверное ещё с Панченко-старшего и заканчивая Лжепаненкой.
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:26, ред.
Я вообще не пойму руководства паровозиков, Локомотив несколько лет назад был как сегодняшний Рубин. Сёмин поднял Локомотив, каждый год играют в еврокубки и претендует на чемпионство в РПЛ. Сегодняшний состав Локомотива дешевле Сочи.
Зенит миллион тратить а играет на ровне с локомотивом.
Почему все не довольны Сёмином, Или хотят чтобы как Гарсия купил игроков на миллион и даже в еврокубки не попасть с рубином
Ros S
Ros S
вчера в 16:30, ред.
Ну уйдет Палыч, придет другой тренер и тогда посмотрим как он будет выполнять поставленные задачи - не вылететь в пердив...
Палыч для Локо - волшебник, выигрывал чемпионаты в 1й период прибывания в Локо, потом ушел, Локо сразу стал середняком, сейчас опять пришел - вновь чемпионство, сейчас уйдет и где будет Локо??? Правильно в *опе)
Это я еще не сказал как он Мордовию тренеровал, пришел, сходу занял место в первой половине таблицы, ушел - Мордовия даже в ФНЛ не удержалась...
Держитесь за Палыча и молитесь на него, ибо тренера схожего уровня в Локо не будет очень-очень много лет и пусть делетанты и школьники дальше кличат его алкашом, по мне так это своеобразный Локовский САФ, а в чем то даже лучше, только на САФа молятся в Манчестере, а Палыча гнобят свои же
andrefino13
andrefino13
вчера в 16:10
Бред в стиле Смородской. Сейчас наблюдаю за Черевченко,человек кайфует,вырвался из плена.)))
bankirr
bankirr
вчера в 15:10
Не нужны выдры Локомотиву.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:52
Палыч специалист в футболе а грузин торгаш.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:37
Так Семин как бы уволен ?
Как он может отказаться ?
Или нет ?
Кто врет ?
Александр Рябов
Александр Рябов
вчера в 14:13
Значит Шпалыча скоро уйдут
Igo0rek
Igo0rek ответил DXTK
вчера в 14:12
Я может быть тебе секрет открою, но по трансферам, далеко не всегда советуются с главным тренером.
зигзаг
зигзаг
вчера в 14:06
Не он а они отказались переходить
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 13:57
Вот и хорошо .
DXTK
DXTK
вчера в 13:33
А это как понимать? предложили Семину список.

это тренер решает кто должен играть в его клубе, а вы как послушные мальчики давать деньги на игроков.
beefs
beefs
вчера в 13:28
Ему виднее...
Брулин
Брулин
вчера в 13:24
Каким бы капризным дедом не был Сёмин - он даёт результат и знает, кто Локо больше подходит на ту или иную позицию.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 13:15
Кинкадзе за результат не отвечает в отличии от Палыча.
Шёл бы этот Кинкадзе в пешее эротическое ...........
alex spartakovih
alex spartakovih
вчера в 13:10
пока палыч с вами ,слушайте палыча!респект ему и уважуха!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:04
Палыч, мог Выдру назвать Бобром, во время игры, поэтому лучше от греха подальше.
Верно Палыч.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 12:56

А могла бы быть идиллия
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:23
Палыч решил жёстко гнуть свою линию!
Альфамен
Альфамен
вчера в 12:21
Я просто поражаюсь как нам "везёт" с руководством....
Это какие же задачи можно выполнять в нынешнем составе???Один незабивной нападающий...а если он сломается???Остаться в зоне еврокубков нам наверное под силу,но ни о какой ЛЧ не мечтать.Трансфер Смолова мне вообще не понятен,зачем 30-летнего игрока отдавать в аренду???Он бы и Локо пользу принес,а так,ни денег,ни игрока....
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 12:14
Мне интересно, с чего у Васи трансфер Захави был бы попаданием в десятку?

32-летний игрок, который, да, неплохо проявил себя в Израиле, но ездил в Серию А и за 3 года сыграл там 23 матча и забил 2 гола.

А последние 4 года он играет во втором дивизионе Китая.
Kuvan
Kuvan
вчера в 12:04
Тренеру виднее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:03
Далеко не факт, что эти персонажи пошли бы в кочегары...
STVA 1
STVA 1 ответил Leha-ha50
вчера в 11:53
Палыча однозначно мешает Васе. Этакий Цорн (((
zenitforfun
zenitforfun
вчера в 11:47
Семина привлек бы шот лист
ДСА
ДСА
вчера в 11:44
Сёмин знает, что делает.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 11:35
Уволят
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