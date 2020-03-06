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Бывший президент «Анжи»: «Гаттузо похож на дагестанца»

вчера, 00:07

Бывший президент «Анжи» Герман Ткаченко признался, что наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо в прошлом мог возглавить махачкалинский клуб.

Почему пытались пригласить Дженнаро Гаттузо? Главной проблемой клуба было отсутствие личной идентичности. Это важно, когда ты строишь новую команду. В тот момент Гаттузо схватил за горло тренера «Тоттенхэма» в матче Лиги чемпионов, и мы увидели, что он нам подходит – такой агрессивный, бородатый, похож на дагестанца. Нам казалось, что мы попадем в болельщика. С точки зрения имиджа это был бы топ попадания в идентичность для региональной команды с глобальными планами.

Все приемы давно известны. Мы отправили за ним самолет, он встретился с владельцем. Ему предложили хорошие деньги. Но он тоже умел красиво отказывать, сказал, что не может покинуть «Милан». Но я думаю, что клуб его просто не отпускал.

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 09:25
Жизненные принципа горца в прокламации Ткаченко --" Надежды и чаяния гордого народа".
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 07:38
Ну понятно ,давай теперь свою грязную задницу роднить с итальянцем ! Гаттузо и дагестанец - просто "близнецы-братья" !!! ))))))))))))))))))))))
Caniggia
Caniggia
вчера в 07:16
Критерий отбора тренера ясен - наглый, агрессивный, бородатый, хватает за горло соперников, орёт от бровки на всех матом - это, конечно потрясающие профессиональные качества футбольного тренера!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 06:56
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:41
Одно лицо
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:39
Что есть, то есть.
Ozabot
Ozabot
вчера в 02:41
Если нужен агрессивный тренер, то надо звать Роя Кина, он всем ноги поотламывает. А Гаттузо очень даже добряк и душка, винодельню выращивает, жену любит, был объектом розыгрышей в команде сборной.
vastudio
vastudio
вчера в 00:58
Гаттузо схватил за горло тренера «Тоттенхэма» в матче Лиги чемпионов, и мы увидели, что он нам подходит – такой агрессивный, бородатый, похож на дагестанца. Вот он секрет успеха))) Чего все остальные такие тупые))
311
311
вчера в 00:27
В итоге пригласили черного Это'о в подтверждение личной идентичности, а тот объявил себя дагестанцем. Правда быстро переобулся, но это уже другая история!)
SHMEL
SHMEL
вчера в 00:25, ред.
По мне так он на арменина больше похож, особенно на Галустяна...😂
Footbolista
Footbolista
вчера в 00:24
В Калабрии полно "дагестанцев")...
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 00:22
У Гаттузо Дед с Дербента!;)
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