Бывший президент «Анжи»: «Гаттузо похож на дагестанца»

Бывший президент «Анжи» Герман Ткаченко признался, что наставник «Наполи» в прошлом мог возглавить махачкалинский клуб.

Почему пытались пригласить Дженнаро Гаттузо? Главной проблемой клуба было отсутствие личной идентичности. Это важно, когда ты строишь новую команду. В тот момент Гаттузо схватил за горло тренера «Тоттенхэма» в матче Лиги чемпионов, и мы увидели, что он нам подходит – такой агрессивный, бородатый, похож на дагестанца. Нам казалось, что мы попадем в болельщика. С точки зрения имиджа это был бы топ попадания в идентичность для региональной команды с глобальными планами.

Все приемы давно известны. Мы отправили за ним самолет, он встретился с владельцем. Ему предложили хорошие деньги. Но он тоже умел красиво отказывать, сказал, что не может покинуть «Милан». Но я думаю, что клуб его просто не отпускал.