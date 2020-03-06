Чорлука: «Встреча с „Ахматом“ точно будет очень тяжёлой»

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России против «Ахмата» и прокомментировал дисквалификацию главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина.
Конечно, будет чуть-чуть странно без него [Сёмина], но он всю неделю будет готовить нас к этой встрече, мы должны справиться. Перед матчем Юрий Павлович обязательно объяснит нам, что он хочет видеть от нас на поле. Что касается «Ахмата», то против этой команды всегда непросто играть. Встреча точно будет очень тяжёлой: и нам, и им нужны очки. Но мы играем дома и постараемся выиграть.
Для Зенита комфортны следующие результаты
1. Победа Спартака над Краснодаром
2. Ничья в Ростове
3. Ничья или поражение Локомотива
Посмотрим на результаты и , если они будут соответствовать, это будет ответом на твой вопрос !!!
Для Зенита комфортны следующие результаты
1. Победа Спартака над Краснодаром
2. Ничья в Ростове
3. Ничья или поражение Локомотива
Посмотрим на результаты и , если они будут соответствовать, это будет ответом на твой вопрос !!!
Не задумывался над тем, что кривое судейство ростовского судьи никак не повлияло на УЛУЧШЕНИЕ положения ФК Ростов, в отличие от обратной ситуации ?
PS Про матчи Ахмат - Ростов, Динамо - Ростов и и т.д. надеюсь напоминать не надо ?
Не задумывался над тем, что кривое судейство ростовского судьи никак не повлияло на УЛУЧШЕНИЕ положения ФК Ростов, в отличие от обратной ситуации ?
PS Про матчи Ахмат - Ростов, Динамо - Ростов и и т.д. надеюсь напоминать не надо ?
в лучшем случае ничья, в худшем - поражение Локомотива дома
Также железно: ничья Ростов - ЦСКА и поражение Краснодара, ибо опять же судят ПИТЕРСКИЕ
в лучшем случае ничья, в худшем - поражение Локомотива дома
Также железно: ничья Ростов - ЦСКА и поражение Краснодара, ибо опять же судят ПИТЕРСКИЕ