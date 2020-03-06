Чорлука: «Встреча с „Ахматом“ точно будет очень тяжёлой»

Капитан «Локомотива» поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России против «Ахмата» и прокомментировал дисквалификацию главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина.

Конечно, будет чуть-чуть странно без него [Сёмина], но он всю неделю будет готовить нас к этой встрече, мы должны справиться. Перед матчем Юрий Павлович обязательно объяснит нам, что он хочет видеть от нас на поле. Что касается «Ахмата», то против этой команды всегда непросто играть. Встреча точно будет очень тяжёлой: и нам, и им нужны очки. Но мы играем дома и постараемся выиграть.