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Чорлука: «Встреча с „Ахматом“ точно будет очень тяжёлой»

вчера, 01:32
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматЗавтра в 19:00 Не начался

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России против «Ахмата» и прокомментировал дисквалификацию главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина.

Конечно, будет чуть-чуть странно без него [Сёмина], но он всю неделю будет готовить нас к этой встрече, мы должны справиться. Перед матчем Юрий Павлович обязательно объяснит нам, что он хочет видеть от нас на поле. Что касается «Ахмата», то против этой команды всегда непросто играть. Встреча точно будет очень тяжёлой: и нам, и им нужны очки. Но мы играем дома и постараемся выиграть.

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Все комментарии
MaxRnD
MaxRnD ответил Павел Амурский
вчера в 21:37, ред.
Причем тогда питерские судьи?
Украденная Лапочкиным победа Ростова в Грозном никак на комфорт лидирующего Зенита не повлияла бы ? Мало того, все ключевые матчи лидирующих команд следующего тура опять судят питерские и результаты этих судилищ предсказуемы.
Для Зенита комфортны следующие результаты
1. Победа Спартака над Краснодаром
2. Ничья в Ростове
3. Ничья или поражение Локомотива
Посмотрим на результаты и , если они будут соответствовать, это будет ответом на твой вопрос !!!
Павел Амурский
Павел Амурский ответил MaxRnD
вчера в 20:44
2 Принц тарасовский Не задумывался над тем, что кривое судейство ростовского судьи никак не повлияло на УЛУЧШЕНИЕ положения ФК Ростов, в отличие от обратной ситуации ? PS Про матчи Ахмат - Ростов, Динамо - Ростов и и т.д. надеюсь напоминать не надо ?
Причем тогда питерские судьи?
MaxRnD
MaxRnD
вчера в 12:51, ред.
2 Принц тарасовский
Не задумывался над тем, что кривое судейство ростовского судьи никак не повлияло на УЛУЧШЕНИЕ положения ФК Ростов, в отличие от обратной ситуации ?

PS Про матчи Ахмат - Ростов, Динамо - Ростов и и т.д. надеюсь напоминать не надо ?
Принц тарасовский
Принц тарасовский ответил -CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 11:06
В трёх ключевых матчах тура судят ПИТЕРСКИЕ, поэтому без вариантов: в лучшем случае ничья, в худшем - поражение Локомотива дома Также железно: ничья Ростов - ЦСКА и поражение Краснодара, ибо опять же судят ПИТЕРСКИЕ
Лучший судья из ростова Иванов, спросите у любого.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 10:10
В трёх ключевых матчах тура судят ПИТЕРСКИЕ, поэтому без вариантов:
в лучшем случае ничья, в худшем - поражение Локомотива дома

Также железно: ничья Ростов - ЦСКА и поражение Краснодара, ибо опять же судят ПИТЕРСКИЕ
beefs
beefs
вчера в 07:23
Все будет зависеть от судьи...
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