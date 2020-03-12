Сёмин — о коронавирусе: «Я не медик. Чаще мою руки, чем раньше»

Главный тренер «Локомотива» поделился мнением о ситуации с коронавирусом:

Матчи с посещаемостью не более 5 тысяч человек — это правило для всех. В данной ситуации – это нормальные и правильные решения, которым надо подчиняться.

У нас не такая сложная ситуация, как в других странах. На мой взгляд, все на контроле. Те решения, которые происходят, верны.

Я не медик, а простой человек, который теперь чаще моет руки, чем это было раньше. Есть понимание, что нужно быть более внимательным к себе.

У нас проверки каждый день. Когда игрок приходит, он обязательно проходит обследование у доктора. Медицинский контроль следит за состоянием всех футболистов, тренеров, массажистов.