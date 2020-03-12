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Сёмин — о коронавирусе: «Я не медик. Чаще мою руки, чем раньше»

12 марта 2020, 21:13

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о ситуации с коронавирусом:

Матчи с посещаемостью не более 5 тысяч человек — это правило для всех. В данной ситуации – это нормальные и правильные решения, которым надо подчиняться.

У нас не такая сложная ситуация, как в других странах. На мой взгляд, все на контроле. Те решения, которые происходят, верны. 

Я не медик, а простой человек, который теперь чаще моет руки, чем это было раньше. Есть понимание, что нужно быть более внимательным к себе.

У нас проверки каждый день. Когда игрок приходит, он обязательно проходит обследование у доктора. Медицинский контроль следит за состоянием всех футболистов, тренеров, массажистов.

В России на данный момент было выявлено 29 случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Любимец
Любимец
вчера в 14:48
Алкопетросяны смотрю уже подтянулись!
Сухины дети
Сухины дети
12 марта в 23:36
Спиртом стерилизуется.
cska minus
cska minus ответил Wolverhampton
12 марта в 22:04
Да пусть будет так, тренер живая легенда.
Wolverhampton
Wolverhampton
12 марта в 21:17
Шпалыча не один вирус не возьмёт!🥃🥃🥃
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