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В Калининграде не будут ограничивать посещаемость из-за коронавируса

12 марта 2020, 16:13
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)-:-Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавирЗавтра в 17:00 Не начался

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал предстоящий матч с «Армавиром» в 27-м туре ФНЛ.

Определенный ажиотаж в городе перед первым домашним матчем в новом году чувствуется. Билеты раскупаются. Ожидаем порядка 7-8 тысяч болельщиков — в зависимости от погодных условий. В четверг в Калининграде такой ураган, что включилась даже МЧС. Пандемия коронавируса? Указаний в связи с этим не было. У главы региона состоялось совещание, на котором было принято решение продолжать проведение спортивных мероприятий по плану. С 11 марта, правда, изменился пограничный режим с Польшей, однако никакой паники нет. По моей информации, в Калининграде было зафиксировано подозрение на коронавирус только у одного человека — еще три недели назад.
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ДСА
ДСА
12 марта в 17:44
Что 8, что 5 тысяч - разницы особо нет
cska vperiod
cska vperiod
12 марта в 16:57
Паниковать не нужно но бдительность нужна, как говорится бережённого Бог бережёт.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
12 марта в 16:25, ред.
Разумно.

В то время, как в соседних странах количество случаев растет по 20% в день, а в Италии люди умирают просто потому, что у них нет больше аппаратов искусственной вентиляции легких, а больные все прибывают (по сути, основной причиной смерти от Covid является пневмония), это самое логичное, что можно сделать.

Д - дурак полный и окончательный.
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