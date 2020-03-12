В Калининграде не будут ограничивать посещаемость из-за коронавируса

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал предстоящий матч с «Армавиром» в 27-м туре ФНЛ.
Определенный ажиотаж в городе перед первым домашним матчем в новом году чувствуется. Билеты раскупаются. Ожидаем порядка 7-8 тысяч болельщиков — в зависимости от погодных условий. В четверг в Калининграде такой ураган, что включилась даже МЧС. Пандемия коронавируса? Указаний в связи с этим не было. У главы региона состоялось совещание, на котором было принято решение продолжать проведение спортивных мероприятий по плану. С 11 марта, правда, изменился пограничный режим с Польшей, однако никакой паники нет. По моей информации, в Калининграде было зафиксировано подозрение на коронавирус только у одного человека — еще три недели назад.
В то время, как в соседних странах количество случаев растет по 20% в день, а в Италии люди умирают просто потому, что у них нет больше аппаратов искусственной вентиляции легких, а больные все прибывают (по сути, основной причиной смерти от Covid является пневмония), это самое логичное, что можно сделать.
Д - дурак полный и окончательный.
В то время, как в соседних странах количество случаев растет по 20% в день, а в Италии люди умирают просто потому, что у них нет больше аппаратов искусственной вентиляции легких, а больные все прибывают (по сути, основной причиной смерти от Covid является пневмония), это самое логичное, что можно сделать.
Д - дурак полный и окончательный.