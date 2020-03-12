Дюков: «Уверен, что впереди у сборной России много побед»

Президент РФС Александр Дюков рад, что главный тренер сборной России продлил свой контракт.

РФС ценит работу Станислава Черчесова с национальной сборной. Наша команда досрочно квалифицировалась на Евро-2020, показывает качественный футбол, в неё привлекаются новые молодые игроки. Отдельно хотел бы отметить атмосферу в сборной — она стала очень дружной и позитивной. Сборная сегодня открыта и для болельщиков. Уверен, что у команды большой потенциал и впереди у нас много побед.