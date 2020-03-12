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Дюков: «Уверен, что впереди у сборной России много побед»

12 марта 2020, 21:07

Президент РФС Александр Дюков рад, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов продлил свой контракт.

РФС ценит работу Станислава Черчесова с национальной сборной. Наша команда досрочно квалифицировалась на Евро-2020, показывает качественный футбол, в неё привлекаются новые молодые игроки. Отдельно хотел бы отметить атмосферу в сборной — она стала очень дружной и позитивной. Сборная сегодня открыта и для болельщиков. Уверен, что у команды большой потенциал и впереди у нас много побед.

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Caniggia
Caniggia
12 марта в 21:50, ред.
Трепещите грозные, Андорры, Кипры и Гибралтары!
Насмешник
Насмешник
12 марта в 21:44
Много. Над Люксембургом, Сан-Марино и подобными.
dino-hsv
dino-hsv
12 марта в 21:31, ред.
да, но не факт, что к тому времени страна будет все ещё называться "россия"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 марта в 21:28
Дежурные слова для сокрытия истинной и безрадостной картины в нашем футболе. (все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо)
STVA 1
STVA 1
12 марта в 21:22
Дааа..
112910415
112910415
12 марта в 21:15
много !
вызвать на матч итальянцев или французов - будет победа 3-0!
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