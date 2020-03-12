Президент «Урала»: «Мы не можем спорить с ограничениями»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение допустить не более 5000 болельщиков на домашний матч 23-го тура РПЛ против «Рубина».

Есть рекомендации, мы придерживаемся их. Понимаем, что это серьезная ситуация. Метро открыто, а на стадионе ограничения? Мне может хоть что казаться, но есть рекомендации! Ясно, что тут много вопросов, но есть организации, которые этим занимаются. Это их право. Почему мы должны говорить, что нет, мы хотим по-другому? Может, у меня другое мнение, но я не могу не подчиниться. Это серьезная эпидемия. Ясно, что можно все запретить. Но повторюсь, есть организации, которые занимаются этой проблемой. Мы не можем с ними спорить.