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Президент «Урала»: «Мы не можем спорить с ограничениями»

12 марта 2020, 16:09
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин21.03.2020 Не начался

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение допустить не более 5000 болельщиков на домашний матч 23-го тура РПЛ против «Рубина».

Есть рекомендации, мы придерживаемся их. Понимаем, что это серьезная ситуация. Метро открыто, а на стадионе ограничения? Мне может хоть что казаться, но есть рекомендации! Ясно, что тут много вопросов, но есть организации, которые этим занимаются. Это их право. Почему мы должны говорить, что нет, мы хотим по-другому? Может, у меня другое мнение, но я не могу не подчиниться. Это серьезная эпидемия. Ясно, что можно все запретить. Но повторюсь, есть организации, которые занимаются этой проблемой. Мы не можем с ними спорить.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
12 марта в 16:44
В Москве Собянин указом запретил. Указы нужно выполнять. Екатеринбург район Москвы? Какие рекомендации? "Ясно, что тут много вопросов, но есть организации, которые этим занимаются. Это их право." Какое право? То есть получается есть угроза, но организация которая этим занимается решила, что 4999 человек пусть заражаются, спишем на боевые потери? Это что за организация? Нельзя быть наполовину беременным. Либо проводить без зрителей, либо не е..ть мозги себе и людям. ИМХО.
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