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Мамаев: «В „Ростове“ очень семейная атмосфера»

12 марта 2020, 20:30

Полузащитник Павел Мамаев рассказал о переходе в «Ростов».

Если говорить о моей ситуации, то это стечение ряда обстоятельств. Меня в «Ростове» подкупает отношение руководства клуба и коллектив. Здесь очень семейная атмосфера, идет общение с президентом. Перед переходом мы говорили с Арташесом Владимировичем и поняли друг друга. Второй момент – это роль главного тренера. Для моего поколения Валерий Карпин очень важный футболист. Тогда было не так много трансляций, всегда смотрели матчи с участием его, Мостового, Аленичева. Валерий Георгиевич играл на высоком уровне и может многое дать как команде, так и каждому отдельному футболисту. Именно это он и доказывает сейчас.

Мне очень комфортно играть с Ромой Еременко и Ивелином Поповым. Видно, что это игроки высокого уровня. Они не зря играли за рубежом, в ЦСКА, «Спартаке» и были лучшими в своих клубах и сборных. Помню Рому еще по яркой игре за киевское «Динамо», он всегда все делал на высоком уровне. Ивелин был капитаном «Кубани», когда я играл за «Краснодар», это футболист, на котором держалась та команда. Оба очень многое дают «Ростову», получаю удовольствие, играя рядом с ними.

Главная вещь, которая меня удивила тебя в городе? Я бы назвал наших болельщиков, не ожидал такой любви к команде и поддержки. За последние год-полтора я привык к критике, а здесь люди очень сильно поддерживают. Огромная заслуга болельщиков, что мы сейчас на третьем месте в таблице.

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Все комментарии
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
вчера в 16:05
Удачи Павел! С тебя хеттрик с Локомотивом !
25процентный клоун
25процентный клоун
12 марта в 20:57
Но в хате было теплее
kastites
kastites
12 марта в 20:57
Удачи Павлу
Трезвый повар
Трезвый повар
12 марта в 20:52
Хорошо что Павел залечил травму и в прошлом туре уже вышел на замену. Надеюсь к матчу с Локо он уже будет в полном порядке
ermak6848
ermak6848
12 марта в 20:41
Удачи фк " РОСТОВ " !!!
Рожден в СССР
Рожден в СССР
12 марта в 20:39
удачи Ростову!
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