Мамаев: «В „Ростове“ очень семейная атмосфера»

Полузащитник рассказал о переходе в «Ростов».

Если говорить о моей ситуации, то это стечение ряда обстоятельств. Меня в «Ростове» подкупает отношение руководства клуба и коллектив. Здесь очень семейная атмосфера, идет общение с президентом. Перед переходом мы говорили с Арташесом Владимировичем и поняли друг друга. Второй момент – это роль главного тренера. Для моего поколения Валерий Карпин очень важный футболист. Тогда было не так много трансляций, всегда смотрели матчи с участием его, Мостового, Аленичева. Валерий Георгиевич играл на высоком уровне и может многое дать как команде, так и каждому отдельному футболисту. Именно это он и доказывает сейчас.

Мне очень комфортно играть с Ромой Еременко и Ивелином Поповым. Видно, что это игроки высокого уровня. Они не зря играли за рубежом, в ЦСКА , «Спартаке» и были лучшими в своих клубах и сборных. Помню Рому еще по яркой игре за киевское «Динамо», он всегда все делал на высоком уровне. Ивелин был капитаном «Кубани», когда я играл за «Краснодар», это футболист, на котором держалась та команда. Оба очень многое дают «Ростову», получаю удовольствие, играя рядом с ними.

Главная вещь, которая меня удивила тебя в городе? Я бы назвал наших болельщиков, не ожидал такой любви к команде и поддержки. За последние год-полтора я привык к критике, а здесь люди очень сильно поддерживают. Огромная заслуга болельщиков, что мы сейчас на третьем месте в таблице.