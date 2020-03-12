Мамаев: «Игра против ЦСКА оставила неоднозначный осадок»

Полузащитник «Ростова» рассказал о победе над ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ .

Можно назвать игру с ЦСКА самой «валидольной» в моей карьере? Наверное, нет. Эмоций было много, игра оставила неоднозначный осадок. Вроде и победа, но очень нервная, особенно концовка. С учётом того, что у ЦСКА было на два игрока меньше, могли спокойнее матч закончить.

Почему концовка выдалась тяжёлой? Думаю, все ошибки тренер разберёт и подскажет, как их решить. Что чувствовал перед тем, как выйти на поле? На удивление, очень спокойно всё было внутри, без каких-либо эмоций. Как-то представлял свой выход после паузы, но думал, будет иначе.