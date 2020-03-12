Мамаев: «Игра против ЦСКА оставила неоднозначный осадок»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о победе над ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ.
Можно назвать игру с ЦСКА самой «валидольной» в моей карьере? Наверное, нет. Эмоций было много, игра оставила неоднозначный осадок. Вроде и победа, но очень нервная, особенно концовка. С учётом того, что у ЦСКА было на два игрока меньше, могли спокойнее матч закончить.
Почему концовка выдалась тяжёлой? Думаю, все ошибки тренер разберёт и подскажет, как их решить. Что чувствовал перед тем, как выйти на поле? На удивление, очень спокойно всё было внутри, без каких-либо эмоций. Как-то представлял свой выход после паузы, но думал, будет иначе.
"Международный совет футбольных ассоциаций опубликовал список изменений в правилах игры в футбол, которые начнут действовать начиная с сезона-2016/17.
Главный пункт — отмена так называемого тройного наказания, когда за негрубые и неумышленные нарушения в штрафной, приводившие к лишению возможности забить гол, футболисты наказывались удалением и дисквалификацией. Теперь игроки будут получать жёлтые карточки."
"Международный совет футбольных ассоциаций опубликовал список изменений в правилах игры в футбол, которые начнут действовать начиная с сезона-2016/17.
Главный пункт — отмена так называемого тройного наказания, когда за негрубые и неумышленные нарушения в штрафной, приводившие к лишению возможности забить гол, футболисты наказывались удалением и дисквалификацией. Теперь игроки будут получать жёлтые карточки."
— Во флеш-зоне вы назвали игру «Ростова» катастрофой. В чём катастрофа?
— Катастрофа была во всём.
— В чём именно?
— Вы игру не видели? Восемь футболистов соперника забивают гол, ещё и пенальти зарабатывают. О чём тут говорить? Такая победа убивает больше нервов, чем поражение. Перечислять все негативные моменты, которые были в игре, не буду. Я всё скажу футболистам.
— Во флеш-зоне вы назвали игру «Ростова» катастрофой. В чём катастрофа?
— Катастрофа была во всём.
— В чём именно?
— Вы игру не видели? Восемь футболистов соперника забивают гол, ещё и пенальти зарабатывают. О чём тут говорить? Такая победа убивает больше нервов, чем поражение. Перечислять все негативные моменты, которые были в игре, не буду. Я всё скажу футболистам.
Что касается красных карточек, то я считаю что вторая красная показана игроку ЦСКА не заслуженно. На мой взгляд там чистая жёлтая была
Что касается красных карточек, то я считаю что вторая красная показана игроку ЦСКА не заслуженно. На мой взгляд там чистая жёлтая была