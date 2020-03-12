ГлавнаяНовости

Мамаев: «Игра против ЦСКА оставила неоднозначный осадок»

12 марта 2020, 19:51
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о победе над ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ.

Можно назвать игру с ЦСКА самой «валидольной» в моей карьере? Наверное, нет. Эмоций было много, игра оставила неоднозначный осадок. Вроде и победа, но очень нервная, особенно концовка. С учётом того, что у ЦСКА было на два игрока меньше, могли спокойнее матч закончить.

Почему концовка выдалась тяжёлой? Думаю, все ошибки тренер разберёт и подскажет, как их решить. Что чувствовал перед тем, как выйти на поле? На удивление, очень спокойно всё было внутри, без каких-либо эмоций. Как-то представлял свой выход после паузы, но думал, будет иначе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Орлов: «„Зенит“ так и не научился взламывать „автобусы“»
Сегодня, 14:18 Комментарии0
Врач «Динамо» – о коронавирусе: «Можно заболеть и не посещая матчи»
Сегодня, 14:12 Комментарии2
Аршавин: «Я огорчен, что „Зенит“ провел два сухих матча»
Сегодня, 14:05 Комментарии0
Директор «Тамбова» поддержал идею приостановить чемпионат России
Сегодня, 13:57 Комментарии0
Егоров: «Я думаю, что у „Рубина“ будет всё нормально»
Сегодня, 13:50 Комментарии0
Орлов: «Евро-2020 проводить нужно, пусть без зрителей. Нельзя бояться»
Сегодня, 13:21 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
12 марта в 23:57
да я представляю сколько им Карпин люлей напихал )))надеюсь что с паровозами будет лучше
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил dino-hsv
12 марта в 22:08
там и первой близко не было "Международный совет футбольных ассоциаций опубликовал список изменений в правилах игры в футбол, которые начнут действовать начиная с сезона-2016/17. Главный пункт — отмена так называемого тройного наказания, когда за негрубые и неумышленные нарушения в штрафной, приводившие к лишению возможности забить гол, футболисты наказывались удалением и дисквалификацией. Теперь игроки будут получать жёлтые карточки."
Наивный. Надо учитывать, что судил Безбородов, который не только без бороды, но и без совести. И все об этом знают
dino-hsv
dino-hsv ответил Трезвый повар
12 марта в 21:25
Поздравляю Павла с голом в дебютном официальном матче за Ростов Что касается красных карточек, то я считаю что вторая красная показана игроку ЦСКА не заслуженно. На мой взгляд там чистая жёлтая была
там и первой близко не было

"Международный совет футбольных ассоциаций опубликовал список изменений в правилах игры в футбол, которые начнут действовать начиная с сезона-2016/17.

Главный пункт — отмена так называемого тройного наказания, когда за негрубые и неумышленные нарушения в штрафной, приводившие к лишению возможности забить гол, футболисты наказывались удалением и дисквалификацией. Теперь игроки будут получать жёлтые карточки."
112910415
112910415
12 марта в 20:49
предельно адекватный тренер у этой команды !
oFANATo
oFANATo
12 марта в 20:37
Валерий Карпин тоже не стал комментировать судейство. Однако от главного тренера «Ростова» хорошо досталось его команде.

— Во флеш-зоне вы назвали игру «Ростова» катастрофой. В чём катастрофа?
— Катастрофа была во всём.


— В чём именно?
— Вы игру не видели? Восемь футболистов соперника забивают гол, ещё и пенальти зарабатывают. О чём тут говорить? Такая победа убивает больше нервов, чем поражение. Перечислять все негативные моменты, которые были в игре, не буду. Я всё скажу футболистам.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 марта в 20:23
Вышел и хорошо. Посмотрим чем дальше Карпина и болельщиков порадуешь?!?
VAN ARM
VAN ARM
12 марта в 20:19
сказал ни о чём))
Трезвый повар
Трезвый повар
12 марта в 19:54
Поздравляю Павла с голом в дебютном официальном матче за Ростов
Что касается красных карточек, то я считаю что вторая красная показана игроку ЦСКА не заслуженно. На мой взгляд там чистая жёлтая была
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100