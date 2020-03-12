Черчесов: «На повестке дня сейчас стоит подготовка к чемпионату Европы»

Наставник сборной России рад, что будет работать с командой до конца 2022 года.

Как я уже говорил некоторое время назад, после выхода национальной сборной России на Евро-2020 контракт нашего тренерского штаба с РФС предусматривал автоматическое продление на два года. Но в связи с тем, что чемпионат мира в Катаре пройдёт не летом 2022 года, как планировалось ранее, а ноябре-декабре, то имел место лишь технический момент, связанный с изменением дат окончания соглашения.

Сегодня соответствующие корректировки были внесены, и мы рады продолжить нашу работу в сборной России. На повестке дня сейчас стоит подготовка к чемпионату Европы, в рамках которой уже в марте мы сыграем выездные контрольные матчи со Швецией и Молдавией.