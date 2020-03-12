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Черчесов: «На повестке дня сейчас стоит подготовка к чемпионату Европы»

12 марта 2020, 20:12

Наставник сборной России Станислав Черчесов рад, что будет работать с командой до конца 2022 года.

Как я уже говорил некоторое время назад, после выхода национальной сборной России на Евро-2020 контракт нашего тренерского штаба с РФС предусматривал автоматическое продление на два года. Но в связи с тем, что чемпионат мира в Катаре пройдёт не летом 2022 года, как планировалось ранее, а ноябре-декабре, то имел место лишь технический момент, связанный с изменением дат окончания соглашения.

Сегодня соответствующие корректировки были внесены, и мы рады продолжить нашу работу в сборной России. На повестке дня сейчас стоит подготовка к чемпионату Европы, в рамках которой уже в марте мы сыграем выездные контрольные матчи со Швецией и Молдавией.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:45
удивительно оптимистичный человек !
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
12 марта в 22:47
Сто процентов что евро не будет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 марта в 21:30
Сборов не будет ЧЕ не будет. Зачем контракт?
dino-hsv
dino-hsv
12 марта в 20:59
которого не будет? к чему эта загадочность? всем всё известно уже
ДСА
ДСА
12 марта в 20:23
Уже можно отдыхать, ЕВРО не будет.
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