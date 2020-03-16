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Широков: «У Федуна здравая идея – зона вылета близко, „Спартак“ страхуется»

вчера, 19:20

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна досрочно завершить сезон российской Премьер-Лиги и подвести итоги по текущему положению команд в связи с эпидемией коронавируса.

Надо дождаться апреля, посмотреть, как изменится ситуация с вирусом. А уже потом смотреть, продолжать турнир или нет. Да и не всё зависит от нас – посмотрим, перенесут ли Евро. «Зенит», конечно, можно признать чемпионом, я не против (улыбается). Но ничего критичного пока нет, надо подождать апреля. Спешить никуда не надо. А у Федуна, конечно, здравая идея – зона вылета близко, «Спартак» страхуется (смеется).

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Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 23:51
Раз к вылету катится значии наверное все таки хуже
Авербуx
Авербуx
вчера в 23:11
первый слился
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 22:26
помолчал бы супер футболер только пиз-ть может спартак не хуже других
и ни куда не вылетит
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:13
Рома глупость говорит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:47
Завтра будет знатная кабинетная грызня. Каждый будет отталкиваться от места своей команды. Одним охота в ЛЧ за баблом сходить ,другим вылетать не хочется, третьим денежку на зрителях отбить.
Прямую бы трансляцию этой веселухи организовать...
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 21:30
Себя от вылета страхуя...
kastites
kastites
вчера в 21:15
спартак это команда ПФЛ
cska1948
cska1948
вчера в 21:03
Все обсуждают признавать или не признавать досрочно Зенит чемпионом! Ладно, у Зенита хоть есть солидный отрыв от других претендентов и с натяжкой можно на это пойти. Но что делать с командами которые стоят на вылет? Там плотность ОЧЕНЬ велика! Как определится, кто должен вылететь? Если бы СпаМ был на 15-16 месте, то ОЧЕНЬ сомневаюсь, что Федун бы предложил то, что предложил. Ну а если бы, вдруг, предложил, то вряд ли бы кто стал возражать.
tuman960
tuman960
вчера в 20:55
Верно говорит Широков,Федун тот ещё прохиндей без выгоды пальцем не пошевелит!!!Хотя на счёт,пика эпидемии прав!!!!
Сп62
Сп62
вчера в 20:48, ред.
Кстати, боксёров и футболистов в космонавты не берут. Из за накопления частичных сотрясений мозга.
Сп62
Сп62 ответил Алексей Коротеев
вчера в 20:44
Просто человека жалко. Как же без мозгов?
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:44
Знатный тролль этот Ширик!
мангo
мангo
вчера в 20:37
надо пользоваться случаем
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:36
Чего взъерепенились то??? Пошутил мужик да и только.
VAN ARM
VAN ARM ответил Алексей Коротеев
вчера в 20:32, ред.
Он же футболист ! Откуда там у него мозги ?
не боксёр же)) но похоже))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:28
Язва.
VIPded
VIPded
вчера в 20:25
Никуда Спартак от пердива не денется. Обречен...)))
drug01
drug01
вчера в 20:25
Странные шутки????
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:21
Боится Леня Киевский пердива....страхуется.
Сов Армия
Сов Армия
вчера в 20:17
Точнее и не скажешь
Footbolista
Footbolista
вчера в 20:01
Глупыми шутками про Спартак Широков страхуется...
112910415
112910415
вчера в 19:54
пытался пошутить
Давно Мясной
Давно Мясной
вчера в 19:48
Широков донщик, есть всем доступное видео где четко видно кто он такой.....Ему вообще молчать надо
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Сп62
вчера в 19:47
И Широков туда же. А с виду кажется умным. Действительно, внеший вид обманчив.
Он же футболист ! Откуда там у него мозги ?
vm777
vm777
вчера в 19:46
Смешно, вот только весной Спартак набрал 6 очков и прошел Цска в кубке.
А что команды из первой пятерки?
Локо весной набрал 7 очков, Краснодар 6, Цска 2 (плюс вылет из кубка), Зенит 5 (плюс проход в кубке), Ростов 4.
Очевидно, что Спартак этой весной не хуже лидеров чемпионата. Так что этот перерыв не так уж и нужен Спартаку.
Заратустра
Заратустра
вчера в 19:42
Про спартак в точку. По игре видно - они главные претенденты на ФНЛ.
ДСА
ДСА
вчера в 19:38
Широков бредит.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 19:33
    Сп62
    Сп62
    вчера в 19:32
    И Широков туда же. А с виду кажется умным. Действительно, внеший вид обманчив.
    номер 12
    номер 12
    вчера в 19:30
    Рома хорош)
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