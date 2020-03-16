Широков: «У Федуна здравая идея – зона вылета близко, „Спартак“ страхуется»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна досрочно завершить сезон российской Премьер-Лиги и подвести итоги по текущему положению команд в связи с эпидемией коронавируса.
Надо дождаться апреля, посмотреть, как изменится ситуация с вирусом. А уже потом смотреть, продолжать турнир или нет. Да и не всё зависит от нас – посмотрим, перенесут ли Евро. «Зенит», конечно, можно признать чемпионом, я не против (улыбается). Но ничего критичного пока нет, надо подождать апреля. Спешить никуда не надо. А у Федуна, конечно, здравая идея – зона вылета близко, «Спартак» страхуется (смеется).
и ни куда не вылетит
и ни куда не вылетит
Прямую бы трансляцию этой веселухи организовать...
Прямую бы трансляцию этой веселухи организовать...
А что команды из первой пятерки?
Локо весной набрал 7 очков, Краснодар 6, Цска 2 (плюс вылет из кубка), Зенит 5 (плюс проход в кубке), Ростов 4.
Очевидно, что Спартак этой весной не хуже лидеров чемпионата. Так что этот перерыв не так уж и нужен Спартаку.
А что команды из первой пятерки?
Локо весной набрал 7 очков, Краснодар 6, Цска 2 (плюс вылет из кубка), Зенит 5 (плюс проход в кубке), Ростов 4.
Очевидно, что Спартак этой весной не хуже лидеров чемпионата. Так что этот перерыв не так уж и нужен Спартаку.