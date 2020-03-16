Широков: «У Федуна здравая идея – зона вылета близко, „Спартак“ страхуется»

Экс-полузащитник сборной России прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна досрочно завершить сезон российской Премьер-Лиги и подвести итоги по текущему положению команд в связи с эпидемией коронавируса.

Надо дождаться апреля, посмотреть, как изменится ситуация с вирусом. А уже потом смотреть, продолжать турнир или нет. Да и не всё зависит от нас – посмотрим, перенесут ли Евро. «Зенит», конечно, можно признать чемпионом, я не против (улыбается). Но ничего критичного пока нет, надо подождать апреля. Спешить никуда не надо. А у Федуна, конечно, здравая идея – зона вылета близко, «Спартак» страхуется (смеется).