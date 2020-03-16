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Мостовой: «Кому будет нужна золотая медаль „Зенита“, когда люди гибнут?»

вчера, 18:50

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой порассуждал о том, нужно ли останавливать розыгрыш российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавируса.

Если во всём мире останавливаются чемпионаты, то и нам нужно делать то же самое. Это я говорил ещё неделю назад. Другой вопрос в том, что никто не знает, насколько долго это всё будет длиться. Все надеются на то, что всё пройдёт максимально быстро и тогда можно будет спокойно всё восстановить и доиграть. Да и вообще, где две недели, там и месяц и два может быть. Играть осталось во всех чемпионатах ещё очень много, так же как и в нашем. Всё ещё может поменяться. Если это затянется надолго, то, конечно, надо всё оставлять так, как есть. Других вариантов тут быть не может.

Медали — последнее, о чём нужно думать в нынешней ситуации. Кому будет нужна эта медаль, когда люди гибнут? Нужно говорить о том, чтобы всё это быстрее закончилось и люди перестали заражаться. В той проблеме, в которой мир находится сейчас, не принципиально, пусть хоть сейчас «Зенит» станет чемпионом.

Сейчас все потихонечку начинают с небес на землю спускаться. Ведь как говорится: перед ним все равны.

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Коронавирус и футбол

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Сп62
Сп62
вчера в 21:21
Даже комментировать не хочется.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил nubom
вчера в 21:16
Зачем провокационным заголовком искажать смысл произнесенного Мостовым?!
А заголовок у тов. Бритвина и правда - провокационный!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ВАЙПЕР
вчера в 21:15
логика типичного спартача
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов
    вчера в 20:56
      PITER_1
      PITER_1
      вчера в 20:01
      прохрюкал а о чем наверно и сам не понял, чего хрюкать то когда люди гибнут
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      вчера в 19:58
      Господи ,какой же бред он несёт ??!!!!!!!! МИР СОШЁЛ С УМА !
      ВАЙПЕР
      ВАЙПЕР
      вчера в 19:54
      логика типичного спартача
      Заратустра
      Заратустра
      вчера в 19:35
      Вот я тоже самое ливерным говорю.
      Footbolista
      Footbolista
      вчера в 19:06
      Зениту медаль "За спасение утопающих в Сочи и Оренбурге"...
      nubom
      nubom
      вчера в 19:00
      Зачем провокационным заголовком искажать смысл произнесенного Мостовым?!
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 18:54
      А игрокам не пофиг? Им то хорошо платят и будут лечить.
      порт
      порт
      вчера в 18:54
      Мля, да он 56.
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