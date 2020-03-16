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Федун: «Падение цен на нефть и курса рубля — очень сильный удар по спорту»

вчера, 17:39

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о влиянии падения нефтяных котировок и курса рубля на зарплаты футболистов, а также на профессиональный спорт.

Прогнозы по нефти очень печальные. Если не будет сделки с ОПЕК, Россия потеряет очень большие деньги и может скатиться в очень длительную рецессию. Как это скажется на спорте? Смотрите, зарплаты у всех иностранцев и многих русских [игроков] привязаны к евро. Сколько мы будем сейчас платить им, пока они не будут играть? Три месяца? Полгода? Расходы выросли на 30%, а доходов вообще никаких нет. Это очень тяжелая ситуация.

После обвала рубля в 2014-15 годах согласились игроки на небольшие задержки по зарплате, но потом все прибежали, и всем вернули разницу. Мы стараемся иметь рублевые контракты, но пока большая часть зарплат привязана в евро. Так что падение цен на нефть и курса рубля — это очень сильный удар по профессиональному спорту.

Недавно стало известно, что Федун потерял 904 млн долларов из-за падения нефтяных котировок и курса рубля.

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oFANATo
oFANATo
вчера в 20:43, ред.
Недавно стало известно, что Федун потерял 904 млн долларов из-за падения нефтяных котировок и курса рубля

Вот все что нужно знать из этого бла-бла Лени.
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