Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о влиянии падения нефтяных котировок и курса рубля на зарплаты футболистов, а также на профессиональный спорт.

Прогнозы по нефти очень печальные. Если не будет сделки с ОПЕК, Россия потеряет очень большие деньги и может скатиться в очень длительную рецессию. Как это скажется на спорте? Смотрите, зарплаты у всех иностранцев и многих русских [игроков] привязаны к евро. Сколько мы будем сейчас платить им, пока они не будут играть? Три месяца? Полгода? Расходы выросли на 30%, а доходов вообще никаких нет. Это очень тяжелая ситуация.

После обвала рубля в 2014-15 годах согласились игроки на небольшие задержки по зарплате, но потом все прибежали, и всем вернули разницу. Мы стараемся иметь рублевые контракты, но пока большая часть зарплат привязана в евро. Так что падение цен на нефть и курса рубля — это очень сильный удар по профессиональному спорту.