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Федун: «Чемпионат надо заканчивать и подводить итоги по текущему положению»

вчера, 17:30

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о пандемии коронавируса в мире.

Конечно, приостановка всех спортивных мероприятий — это плохо. Непонятно, как быть дальше. Похоже, что в апреле все это не закончится. Пандемия только начинается. Думаю, в лучшем случае, до середины лета это все продлится, и это оптимистичный прогноз.

Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае. Не знаю, может, Кубок России как-то доиграть, хотя без зрителей, что за доигрыш…

Разве можно сейчас утверждать, что УЕФА завтра перенесет Евро на 2021 год? Думаю, мы только в начале вот этого истерического шоу, которое сейчас наблюдается. Да, запретили спорт и массовые мероприятия, а девять млн человек, каждый день едущие в метро — это не массовое мероприятие? Очень много вопросов. Как говорится в «Алисе в стране чудес», все страннее и страннее.

Недавно стало известно, что Федун потерял 904 млн долларов из-за падения нефтяных котировок и курса рубля.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил ошалевший
вчера в 22:38
    nikot
    nikot
    вчера в 21:56
    Надо доиграть,в метро миллионы ежедневно спускаются!
    ошалевший
    ошалевший ответил ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 21:42
    Ты не прав. Федун счастлив, что Спартак на 8 месте - все таки это верхняя половина таблицы. А если доигрывать, то может оказаться и на 11-12. А про кубок - это он пошутил. В Питере Зенит повторит с ним шоу как с Уралом.
    всё злишься за кубок? никто не виноват что лошадки после зимы захромали на 4 лапы
    ошалевший
    ошалевший ответил oFANATo
    вчера в 21:41
    Боится Федун закончить чемпионат на 10-11 месте. Хотя и 8-ое место - СРАМОТА..
    думаю как кони сейчас играют то к 30 туру ниже спартака были бы,побед то вообще нет
    ошалевший
    ошалевший ответил Некакойшенко
    вчера в 21:38
    Надо объявлять Зенит чемпионом и по заветам Валентины Матвиенко обнулить на фиг.
    это сейчас модно,всё обнулить тысяча чертей
    ошалевший
    ошалевший ответил Александр Алексатов
    вчера в 21:38
    конечно заканчивай и НАРОДНУЮ НЕФТЬ К СЕБЕ В ОФФШОРЫ НЕ ЗАБУДЬ ПЕРЕВЕСТИ 75
    по поводу нефти больше запары у дюкова,не понятно почему президент рфс наплевал на свои обязанности и ездит там по опекам решает газпромовские дела
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    вчера в 21:18
    Надо объявлять Зенит чемпионом и по заветам Валентины Матвиенко обнулить на фиг.
    kastites
    kastites
    вчера в 21:10
    ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!!!!!!!! А спартак в ПФЛ
    leopit
    leopit
    вчера в 21:06
    Надо обьявлять Спартак чемпионом и точка....
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил Заратустра
    вчера в 21:05
    Или мы доигрываем,или закрываем на 22 туре или отменяем результаты сезона.Я за третий вариант.)
    Александр Алексатов
    Александр Алексатов
    вчера в 21:00
    конечно заканчивай и НАРОДНУЮ НЕФТЬ К СЕБЕ В ОФФШОРЫ НЕ ЗАБУДЬ ПЕРЕВЕСТИ 75
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил Заратустра
    вчера в 20:58
    Я смотрел на твою реакцию.)
    Заратустра
    Заратустра ответил PATRIOT1965
    вчера в 20:55, ред.
    А почему нет? Команда на последнем месте, игры нет. Я не против, да. Ты сам только, что был согласен на вылет и тут вдруг резко передумал. Странно себя ведёшь)
    tuman960
    tuman960
    вчера в 20:41
    -"Похоже, что в апреле все это не закончится. Пандемия только начинается. Думаю, в лучшем случае, до середины лета это все продлится, и это оптимистичный прогноз.
    -----------------------------------------------------
    тут полностью прав Федун-эпидемия только начинается,а жаль что не увидим вылет поросей в пердив(((((
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил Заратустра
    вчера в 20:40
    Ты серьезно думаешь,что Ахмат вылетел бы? Давай по серьезному.Или это только твое желание).Никуда клуб не вылетит,так,что дыши легко.
    спартак 1987
    спартак 1987
    вчера в 20:34, ред.
    У Лёни похоже поехала крыша после потери миллиарда долларов, молчать лучше иногда, нам до зоны еврокубков 2 очка ( уверен, что кубок России выйграет победитель полуфинала зенит - Спартак) 6е место по итогам рпл от Спартака никуда бы не делось, так что участников еврокубках определять сейчас по месту в таблице на момент остановки чемпионата просто не чесно. зенит первый и с этим никто не спорит, а вот два места в лч и 3 в ле надо как-нибудь разыграть по другому. самое время сделать рпл с 18ю командами, никого не выгонять, а добавить две первые команды из фнл ( там желающих на повышение в лиге всё равно больше двух команд не найдёшь😂)
    Заратустра
    Заратустра ответил PATRIOT1965
    вчера в 20:16, ред.
    Я тоже так считаю. В случае ахмата)
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:15
    Федун(после проигранного "Зениту" кубкового матча):"Я ошибался,Кубок тоже не надо было доигрывать".
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил Заратустра
    вчера в 20:13
    Значит так суждено.Ничего страшного.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 20:09
    Боится Федун закончить чемпионат на 10-11 месте.
    Хотя и 8-ое место - СРАМОТА..
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответил 13 RUS
    вчера в 19:59
    Фирдун опять обкакался,тарасовка возле пердива,но признавать провал не хочет и верит ,что возьмут кубок. Шли бы вверху или в зоне вылета кричал бы как Вест Хэмы и Лионы,короче все как обычно...
    Ты не прав. Федун счастлив, что Спартак на 8 месте - все таки это верхняя половина таблицы. А если доигрывать, то может оказаться и на 11-12. А про кубок - это он пошутил. В Питере Зенит повторит с ним шоу как с Уралом.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 19:57
    Завтра всё решится. Ждать не долго.
    Заратустра
    Заратустра ответил PATRIOT1965
    вчера в 19:56
    Ахмат вылетает тогда))
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 19:56
    Закрыть метро
    13 RUS
    13 RUS
    вчера в 19:48, ред.
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      вчера в 19:44, ред.
      Сезон надо анулировать или признать по итогам 22 тура,другого выхода,кажись нет.Вопросов море,надо решать совместно с УЕФА.Трудные время наступает не только в спорте.
      ALIEV AA
      ALIEV AA
      вчера в 19:30, ред.
      Да надо заканчивать чемпионат, а то мало ли спартак ещё вылетит 😂
      Ravshan878
      Ravshan878
      вчера в 19:26
      Ну и правду говорить. Зачем рисковать. Здоровья не купишь. Тем более чума 21 века двери открыла.
      Groove000
      Groove000
      вчера в 19:24
      Про метро это он в точку. Нужно полностью объявлять карантин. Но... кто ж тогда пахать будет?) Платить за то, что сидишь дома, никто не будет и не собирается)
      Сп62
      Сп62
      вчера в 19:20
      Предлагаю чемпиона объявить путём голосования. Сейчас это в норме.
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