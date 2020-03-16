Федун: «Чемпионат надо заканчивать и подводить итоги по текущему положению»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о пандемии коронавируса в мире.

Конечно, приостановка всех спортивных мероприятий — это плохо. Непонятно, как быть дальше. Похоже, что в апреле все это не закончится. Пандемия только начинается. Думаю, в лучшем случае, до середины лета это все продлится, и это оптимистичный прогноз.

Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае. Не знаю, может, Кубок России как-то доиграть, хотя без зрителей, что за доигрыш…