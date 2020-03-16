Федун: «Чемпионат надо заканчивать и подводить итоги по текущему положению»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о пандемии коронавируса в мире.
Конечно, приостановка всех спортивных мероприятий — это плохо. Непонятно, как быть дальше. Похоже, что в апреле все это не закончится. Пандемия только начинается. Думаю, в лучшем случае, до середины лета это все продлится, и это оптимистичный прогноз.
Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, «Спартак» останется без еврокубков в таком случае. Не знаю, может, Кубок России как-то доиграть, хотя без зрителей, что за доигрыш…
Разве можно сейчас утверждать, что УЕФА завтра перенесет Евро на 2021 год? Думаю, мы только в начале вот этого истерического шоу, которое сейчас наблюдается. Да, запретили спорт и массовые мероприятия, а девять млн человек, каждый день едущие в метро — это не массовое мероприятие? Очень много вопросов. Как говорится в «Алисе в стране чудес», все страннее и страннее.
Недавно стало известно, что Федун потерял 904 млн долларов из-за падения нефтяных котировок и курса рубля.