Бабаев: «Нужно сделать паузу, а потом доиграть чемпионат»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о возможной остановке чемпионата России из-за эпидемии коронавируса.
Однозначно сделать паузу и доигрывать позже по ситуации. Закончить мы всегда успеем. Зачем лишать команды и болельщиков почти 1/3 части чемпионата, нести огромные убытки и срывать контракты со спонсорами и телевидением, если есть шанс его доиграть? Тем более, если будет отменён чемпионат Европы и появится возможность играть в мае-июне.
Ранее сообщалось, что в Москве запретили спортивные мероприятия.
Когда закончится эпидемия
Тогда и доигрывать чемпионат.
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Когда закончится эпидемия
Тогда и доигрывать чемпионат.
В АПЛ уже вон тоже заявили
Что Ливерпуль не должен быть объявлен чемпионом
Пока не доиграют все матчи в АПЛ