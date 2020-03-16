Бабаев: «Нужно сделать паузу, а потом доиграть чемпионат»

Генеральный директор московского ЦСКА поделился мнением о возможной остановке чемпионата России из-за эпидемии коронавируса.

Однозначно сделать паузу и доигрывать позже по ситуации. Закончить мы всегда успеем. Зачем лишать команды и болельщиков почти 1/3 части чемпионата, нести огромные убытки и срывать контракты со спонсорами и телевидением, если есть шанс его доиграть? Тем более, если будет отменён чемпионат Европы и появится возможность играть в мае-июне.