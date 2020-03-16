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Бабаев: «Нужно сделать паузу, а потом доиграть чемпионат»

вчера, 18:08

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о возможной остановке чемпионата России из-за эпидемии коронавируса.

Однозначно сделать паузу и доигрывать позже по ситуации. Закончить мы всегда успеем. Зачем лишать команды и болельщиков почти 1/3 части чемпионата, нести огромные убытки и срывать контракты со спонсорами и телевидением, если есть шанс его доиграть? Тем более, если будет отменён чемпионат Европы и появится возможность играть в мае-июне.

Ранее сообщалось, что в Москве запретили спортивные мероприятия.

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drug01
drug01
вчера в 23:30
Все будет хорошо!
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:40
Правильно говорит Бабаев.

Когда закончится эпидемия

Тогда и доигрывать чемпионат.

В АПЛ уже вон тоже заявили

Что Ливерпуль не должен быть объявлен чемпионом

Пока не доиграют все матчи в АПЛ
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:45, ред.
А с чего ты взял что в мае-июне короновирус исчезнет??? Я думаю к тому времени все будет на много хуже для Росии. В Европе спадет пик а у нас будет самый разгар эпидемии!
DEIVID
DEIVID
вчера в 18:22
Нужно останавливать. Футбол без зрителей не нужен.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:09
нужно доигрывать !!!!но по 2 игры в неделю!!!!!!!!!!!
VIPded
VIPded
вчера в 18:09
Вот это резонно. А Федун дб..
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