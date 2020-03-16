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Газзаев: «Нельзя допустить, чтобы „Зенит“ признали чемпионом досрочно»

вчера, 18:44

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о возможной остановке РПЛ из-за угрозы распространения коронавируса.

Чемпионат надо остановить. Проводить матчи при пустых трибунах не стоит. Для любого человека и спортсмена здоровье дороже всего. Зачем рисковать? Но доиграть чемпионат нужно. Может, до конца апреля всё уже и закончится. В том же Китае уже всё идёт на спад. На сегодня надо все мероприятия остановить, а люди пусть дисциплинированно выполняют требования врачей.

Как это мы можем признать «Зенит» чемпионом за восемь игр до конца сезона? Этого нельзя допустить! Препятствий, чтобы не доиграть чемпионат позже, нет. Всё должно быть по спортивному принципу.

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Сп62
Сп62 ответил Jeck Denielse
вчера в 21:17, ред.
Всё верно. Хоть доигрывай, хоть недоигрывай, а Зенит недосягаим.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:07
Признать признали уже в конце первого круга.....
Осталось соблюсти формальности...доиграть чемпионат....определить участников еврокубков....и узнать кто покинет Лигу....

Зенит - чемпион !!!!!!!!!
tuman960
tuman960
вчера в 21:00
Газаев "истинный депутат" неотягощённый мозгами!!!!
Александр Алексатов
Александр Алексатов ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 20:53
Кто бы сомневался. Щас набегут бывшие всех мастей и рангов. Доигрывайте, хоть по 3 матча в неделю. Ещё можно пожертвовать отпуском между сезонами. Но Зенит полюбому станет чемпионом. Что бы не предпринимали внутриМКАДные...
НЫТИКИ БЕСПРОСВЕТНЫЕ НЕ ИГРЫ НЕ МЫСЛИ
Александр Алексатов
Александр Алексатов
вчера в 20:50
нельзя допускать чтоб тебе платили по лимону в день дурень усатый
galem72
galem72
вчера в 20:41
Усатый подхалим по лезвию ходит: против системы пошёл. ))
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:35
А Газзаев прав.

Любят провинциалы с болот

Кабинетные чемпионства.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:30
КАждое следующее предложение противоречит предыдущему.Валера,ты пьян от своей думской значимости???Будь проще,помни не только ЦСКА,но и "Аланию".И кайся...
PITER_1
PITER_1
вчера в 19:59
конечно конечно ведь не кто-то морковный на первом месте идет
Заратустра
Заратустра
вчера в 19:40
Зенит в принципе нельзя чемпионом признавать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:28
Кто бы сомневался. Щас набегут бывшие всех мастей и рангов.
Доигрывайте, хоть по 3 матча в неделю. Ещё можно пожертвовать отпуском между сезонами.
Но Зенит полюбому станет чемпионом. Что бы не предпринимали внутриМКАДные...
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:11
Пока рано принимать решения о чемпионстве Зенита и о вылетающих командах, надо ждать до лета, а потом принимать решение.
Морро
Морро
вчера в 19:03
"Препятствий, чтобы не доиграть чемпионат позже, нет" Видимо Валерию Георгиевичу короновирус лично сообщил когда он исчезнет. "Позже" может растянуться до осени и препятствием станет старт нового чемпионата.
Footbolista
Footbolista ответил nubom
вчера в 19:02
5. Слуцкого на орбиту...
порт
порт
вчера в 18:56
Не, ну понятно что кони единственные ......... на скачках.
nubom
nubom
вчера в 18:51, ред.
Конечно... Ждем предложения от Терешковой: 1 Спартак, 2 Локомотив, 3 ЦСКА, 4. Динамо
leopit
leopit
вчера в 18:51
Псина усастая....
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:49
согласен на все 100!!!!!!!!!
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