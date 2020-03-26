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Хески: «Клопп еще не закончил с проектом, который начал в „Ливерпуле“»

вчера, 18:26

Бывший форвард «Ливерпуля» Эмил Хески в разговоре с GentingBet заявил, что наставник «красных» Юрген Клопп вряд ли покинет клуб в ближайшее время.

Всегда есть вероятность, что Клопп может уйти, чтобы присоединиться к таким клубам, как «Реал» или «Барселона». Но я не думаю, что он закончил с проектом, который начал в «Ливерпуле». Они переезжают в новый тренировочный центр. Они двигаются туда, где они, по их собственным ощущениям, могут находиться, если мы говорим о признании клуба как международного бренда.  

Отметим, что ранее о Клоппе высказался защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.

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Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил da da da
вчера в 22:20
Пеп и Клопа вышвырнет из Англии скоро.
Скорее Пеп уйдет из МС если Арбитражный спортивный суд не удовлетворит апелляционную жалобу Сити, потому что Пеп хочет играть в европе, а у Клоппа уходить сейчас из Ливерпуля нет причин.
da da da
da da da
вчера в 18:46
Пеп и Клопа вышвырнет из Англии скоро.
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