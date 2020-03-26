Хески: «Клопп еще не закончил с проектом, который начал в „Ливерпуле“»

Бывший форвард «Ливерпуля» в разговоре с GentingBet заявил, что наставник «красных» вряд ли покинет клуб в ближайшее время.

Всегда есть вероятность, что Клопп может уйти, чтобы присоединиться к таким клубам, как «Реал» или «Барселона». Но я не думаю, что он закончил с проектом, который начал в «Ливерпуле». Они переезжают в новый тренировочный центр. Они двигаются туда, где они, по их собственным ощущениям, могут находиться, если мы говорим о признании клуба как международного бренда.