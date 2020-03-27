Быстров — о Кокорине в «Локо»: «Конечно, сейчас будут такие новости»

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал слухи о том, что форвард «Зенита» , выступающий на правах аренды за «Сочи», может перейти в «Локомотив»:

В связи с тем, что не чем писать, конечно, сейчас будут такие новости. Мне тоже предложили здесь контракт – не скажу с каким клубом, как раз-таки здесь под Петрозаводском. Тоже можно написать.

Не раскрываю пока название. Это загадка, тайна. Да, там хороший уровень. Можно играть даже на Онежском озере! Мяча пока только не надули.