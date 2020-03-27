Быстров — о Кокорине в «Локо»: «Конечно, сейчас будут такие новости»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал слухи о том, что форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», может перейти в «Локомотив»:
В связи с тем, что не чем писать, конечно, сейчас будут такие новости. Мне тоже предложили здесь контракт – не скажу с каким клубом, как раз-таки здесь под Петрозаводском. Тоже можно написать.
Не раскрываю пока название. Это загадка, тайна. Да, там хороший уровень. Можно играть даже на Онежском озере! Мяча пока только не надули.
Ранее свое мнение о возможном трансфере Кокорина в «Локомотив» высказал экс-защитник «железнодорожников» Дмитрий Сенников.
по иному не дадут (скорее отнимут как случилось недавно). Замечания мои были для поднятия интреса, и чтобы на длинной дистанции побеждали именно прогнозисты, а не случайности. После неожиданой пропажи моего основного аккаунта mangox12 интерес пропал ( ...Но я с вами тут и в любом случае рад, что вы прогрессируете!
по иному не дадут (скорее отнимут как случилось недавно). Замечания мои были для поднятия интреса, и чтобы на длинной дистанции побеждали именно прогнозисты, а не случайности. После неожиданой пропажи моего основного аккаунта mangox12 интерес пропал ( ...Но я с вами тут и в любом случае рад, что вы прогрессируете!
Ну я понял, как в бк. У нас лайтовее - чем ближе к сыгранному счету, тем больше очков. Так интереснее, проще и что важно, не зависим от источника коэфов.
Конечно, если бы не было групп, тогда пришлось бы что-то такое выдумывать, но группы позволяют делать кружки по интересам. Более того, скажу, в планах есть сделать группу с букмекерскими правилами, т.е. в выигрыш будет идти и сумма ставки, о чем просят некоторые хардкорные игроки. В общем, ввод групп дал большой простор, чтобы удовлетворить потребности игроков разного уровня. Но специально для манго - это пока только задумка.
Ну я понял, как в бк. У нас лайтовее - чем ближе к сыгранному счету, тем больше очков. Так интереснее, проще и что важно, не зависим от источника коэфов.
Конечно, если бы не было групп, тогда пришлось бы что-то такое выдумывать, но группы позволяют делать кружки по интересам. Более того, скажу, в планах есть сделать группу с букмекерскими правилами, т.е. в выигрыш будет идти и сумма ставки, о чем просят некоторые хардкорные игроки. В общем, ввод групп дал большой простор, чтобы удовлетворить потребности игроков разного уровня. Но специально для манго - это пока только задумка.