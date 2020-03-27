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Быстров — о Кокорине в «Локо»: «Конечно, сейчас будут такие новости»

сегодня, 14:26

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал слухи о том, что форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», может перейти в «Локомотив»:

В связи с тем, что не чем писать, конечно, сейчас будут такие новости. Мне тоже предложили здесь контракт – не скажу с каким клубом, как раз-таки здесь под Петрозаводском. Тоже можно написать.

Не раскрываю пока название. Это загадка, тайна.  Да, там хороший уровень. Можно играть даже на Онежском озере! Мяча пока только не надули.

Ранее свое мнение о возможном трансфере Кокорина в «Локомотив» высказал экс-защитник «железнодорожников» Дмитрий Сенников.

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:11
мангo
мангo ответил Mikki
сегодня в 15:36, ред.
Я ссылку убрал, а то модер уже вами заинтересовался) Лучше так больше не делайте. Ну я понял, как в бк. У нас лайтовее - чем ближе к сыгранному счету, тем больше очков. Так интереснее, проще и что важно, не зависим от источника коэфов. Конечно, если бы не было групп, тогда пришлось бы что-то такое выдумывать, но группы позволяют делать кружки по интересам. Более того, скажу, в планах есть сделать группу с букмекерскими правилами, т.е. в выигрыш будет идти и сумма ставки, о чем просят некоторые хардкорные игроки. В общем, ввод групп дал большой простор, чтобы удовлетворить потребности игроков разного уровня. Но специально для манго - это пока только задумка.
Добрый день. Радует, что появятся улучшения при подсчете. Но..я точно не игрок и не силен в прогнозах, учавствую в конкурсе исключительно из-за Випа, который мне, несмотря на стаж
по иному не дадут (скорее отнимут как случилось недавно). Замечания мои были для поднятия интреса, и чтобы на длинной дистанции побеждали именно прогнозисты, а не случайности. После неожиданой пропажи моего основного аккаунта mangox12 интерес пропал ( ...Но я с вами тут и в любом случае рад, что вы прогрессируете!
Mikki
Mikki ответил max74
сегодня в 15:35
Ну, я ж и говорю, что даже в таком варианте - это уже шаг вперёд )
Даже)
max74
max74 ответил Mikki
сегодня в 15:33
Я ссылку убрал, а то модер уже вами заинтересовался) Лучше так больше не делайте. Ну я понял, как в бк. У нас лайтовее - чем ближе к сыгранному счету, тем больше очков. Так интереснее, проще и что важно, не зависим от источника коэфов. Конечно, если бы не было групп, тогда пришлось бы что-то такое выдумывать, но группы позволяют делать кружки по интересам. Более того, скажу, в планах есть сделать группу с букмекерскими правилами, т.е. в выигрыш будет идти и сумма ставки, о чем просят некоторые хардкорные игроки. В общем, ввод групп дал большой простор, чтобы удовлетворить потребности игроков разного уровня. Но специально для манго - это пока только задумка.
Ну, я ж и говорю, что даже в таком варианте - это уже шаг вперёд )
Mikki
Mikki ответил max74
сегодня в 15:02, ред.
Пример страницы возможных вариантов ставок на матч
Я ссылку убрал, а то модер уже вами заинтересовался) Лучше так больше не делайте.

Ну я понял, как в бк. У нас лайтовее - чем ближе к сыгранному счету, тем больше очков. Так интереснее, проще и что важно, не зависим от источника коэфов.

Конечно, если бы не было групп, тогда пришлось бы что-то такое выдумывать, но группы позволяют делать кружки по интересам. Более того, скажу, в планах есть сделать группу с букмекерскими правилами, т.е. в выигрыш будет идти и сумма ставки, о чем просят некоторые хардкорные игроки. В общем, ввод групп дал большой простор, чтобы удовлетворить потребности игроков разного уровня. Но специально для манго - это пока только задумка.
max74
max74 ответил Mikki
сегодня в 14:38, ред.
Здравствуйте. Попробовал - очень сложная навигация, нифига не понял. Плюс, куда не ткни - на 1х редирект)
Пример страницы возможных вариантов ставок на матч
Mikki
Mikki ответил max74
сегодня в 14:33, ред.
Здравствуйте. На бетзоне.ру как-то эту тему со ставками на "счёт" смогли объединить в один флакон со ставками на исходы и тоталы. Но даже и в таком варианте (с отдельной группой) - это всё-таки шаг вперёд
Здравствуйте. Попробовал - очень сложная навигация, нифига не понял. Плюс, куда не ткни - на 1х редирект)
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