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Магнуссон — о карантине: «Каждый день похож на предыдущий»

сегодня, 14:11

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон рассказал, как проводит время на карантине из-за коронавируса.

Вариантов в нынешнем положении, увы, немного. Каждый день похож на предыдущий. Рано утром меня будит собака, ее необходимо вывести на прогулку. Возвращаемся, пса надо покормить, да и самому позавтракать. Какое-то время занимает готовка, а также еще одна прогулка. Кроме того, ежедневно необходимо выполнять тренировочную работу. Четко следуем плану, который для нас составил на это время тренерский штаб.

Объемы работы большие? Приличные. Велосипед, например, кручу ежедневно 30-35 минут в очень серьезном темпе. Все выполняю от и до. Каждый из нас прекрасно понимает, что надо держать себя в форме.

Если бы вы знали, как хочется поскорее встретиться с ребятами, потренироваться по-настоящему, и чтобы чемпионат России поскорее возобновился! Очень тяжело находиться вне игры.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:27
Надо собраться мужеством и пережить весь негатив.
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