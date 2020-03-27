Айдамиров: «Здоровье людей важнее того, что мы можем недоиграть сезон»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, здоровье людей важнее футбола:

К сожалению, ситуация с вирусом пока не улучшается. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Давайте дождемся 10 апреля, тогда уже решим. Какие будут рекомендации президента, правительства, пока мы можем лишь предполагать.

Здоровье людей – самое важное, что может быть, а чемпионат… Бывает, наверное, и такое. Страшно, когда люди гибнут, а тот факт, что мы недоиграем сезон, не самое страшное, что может произойти.