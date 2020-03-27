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Айдамиров: «Здоровье людей важнее того, что мы можем недоиграть сезон»

сегодня, 12:12

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, здоровье людей важнее футбола:

К сожалению, ситуация с вирусом пока не улучшается. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Давайте дождемся 10 апреля, тогда уже решим. Какие будут рекомендации президента, правительства, пока мы можем лишь предполагать. 

Здоровье людей – самое важное, что может быть, а чемпионат… Бывает, наверное, и такое. Страшно, когда люди гибнут, а тот факт, что мы недоиграем сезон, не самое страшное, что может произойти.

Ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о дальнейшей судьбе концовки сезона в РПЛ.

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Evgeniy09
Evgeniy09 ответил kor_toxa
сегодня в 13:19
Айдамиров: «Здоровье людей важнее того, что мы может недоиграть сезон» "....что мы недоиграем сезон, не самое страшное, что может произойти." Если честно, то уже даже не помню в каком классе учат, как пишется НЕ с глаголами
Спасибо, поправили
kor_toxa
kor_toxa
сегодня в 12:52
Айдамиров: «Здоровье людей важнее того, что мы может недоиграть сезон»
"....что мы недоиграем сезон, не самое страшное, что может произойти."

Если честно, то уже даже не помню в каком классе учат, как пишется НЕ с глаголами
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