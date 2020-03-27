А. Кержаков: «В России заболевание коронавирусом идёт большими темпами»

Экс-игрок «Зенита» считает, что нужно серьезнее относиться к эпидемии коронавируса.

Здоровье и безопасность людей должны быть на первом месте. Мне неприятно, что тема приняла такие масштабы. Поначалу казалось, что нас это не коснется. Но на моем веку такого еще не было, чтобы все важные спортивные события в мире отменялись. Не хочу верить в то, что это затянется надолго. Однако мы столкнулись с этим. Отменены все массовые и развлекательные мероприятия. Но я уверен, что принимаемые меры должны помочь.

Как я себя пытаюсь обезопасить? В поездах и торговых центрах надеваю маску. Не знаю, помогает ли это. Часто мою руки. У меня с собой всегда гель. Да, пришел к вам на интервью. Но расстояние между нами — больше метра. Как я относился к предложению весь Евро провести в России в этом году, по примеру чемпионата мира-2018? Нет, так нельзя было говорить. Коронавирус — серьезная тема. У нас тоже заражаются люди каждый день. И заболевание идет большими темпами. Сейчас везде плохая обстановка. И не нужно делать вид, что у нас ничего не происходит.