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А. Кержаков: «В России заболевание коронавирусом идёт большими темпами»

сегодня, 13:30

Экс-игрок «Зенита» Александр Кержаков считает, что нужно серьезнее относиться к эпидемии коронавируса.

Здоровье и безопасность людей должны быть на первом месте. Мне неприятно, что тема приняла такие масштабы. Поначалу казалось, что нас это не коснется. Но на моем веку такого еще не было, чтобы все важные спортивные события в мире отменялись. Не хочу верить в то, что это затянется надолго. Однако мы столкнулись с этим. Отменены все массовые и развлекательные мероприятия. Но я уверен, что принимаемые меры должны помочь.

Как я себя пытаюсь обезопасить? В поездах и торговых центрах надеваю маску. Не знаю, помогает ли это. Часто мою руки. У меня с собой всегда гель. Да, пришел к вам на интервью. Но расстояние между нами — больше метра. Как я относился к предложению весь Евро провести в России в этом году, по примеру чемпионата мира-2018? Нет, так нельзя было говорить. Коронавирус — серьезная тема. У нас тоже заражаются люди каждый день. И заболевание идет большими темпами. Сейчас везде плохая обстановка. И не нужно делать вид, что у нас ничего не происходит.

Отметим, что сегодня в России число заболевших COVID-19 превысило 1000 человек.

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параZит
параZит
сегодня в 20:26
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Число инфицированных ВИЧ в России, по последним данным, составляет 1,06 млн человек, сообщил "Интерфаксу" глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.
112910415
112910415
сегодня в 19:19
не до шуток уже
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил 25процентный клоун
сегодня в 18:23
Как был оуном так и остался
Что-то слишком много ...оунов развелось на Соккере...
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 18:22
По теме коронавируса Е.Петрову больше некого цитировать кроме как Сашу Кержакова.
Предлагаю также подробно выслушать мнение каждого экс-игрока Зенита...
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 18:19
Не эпидемия а пандемия....
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 18:18
Когда закончится эпидемия коронавируса?
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Более тупого вопроса сложно придумать!!!!..В сокере работают амебы....
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 18:10
А парень то поумней на голову пришибленного Черданцева будет.
Респект.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 18:05
Ничего нового.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 17:59
он диплом вирусолога получил или имеет инсайдерскую информацию?
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 17:43
новый эксперт соккера!ну ну!
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 17:14
Надо было еще передать как он после каждого слова пытается потупить и помычать.Тогда информативность бла бла от кержа будет полной и понятной.
офигенный
офигенный
сегодня в 17:13
афигеть данные
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил alexando1974
сегодня в 17:04
Географию учи.У Италии площадь 300 тыс.кв.км.а население 60 миллионов.А у России 17.млн.кв.км и население 150 миллионов.Считай где плотность выше.
Mangur
Mangur
сегодня в 16:55
Без комментариев.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:40
Как был оуном так и остался
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman ответил ошалевший
сегодня в 16:36
этот вирус хорош только тем,что откроет многим глаза и бежать от него некуда даже если ты наворовал миллиарды
Ничего подобного ,таким ,глаза откроет только могила.
armeec_
armeec_ ответил морозз
сегодня в 16:11, ред.
Народ ходит по магазинам без масок, на детских площадках много детей со взрослыми, автобусы заполнены людьми! Перед аптекой очередь за лекарствами, пропускают по одному человеку...очередь плотная, добыча для коронавируса! Ждём когда народ начнёт умирать сотнями и тогда вводить карантин? Умом Россию не понять!
Привет Саныч.
Как жив здоров? в Томске. как бы по закрывали учебные заведения (студентов разгоняют по домам с общежитий), да много чего по закрывали, всех обязывают сидеть дома, ограничивают движуху меж. городскую. Сеструха приехала с города, говорит куда не зайдешь, запах хлорки и водки) да и в обл. в принципе, тоже гоняют.
Но в принципе люди живут обычной жизнью. Какой карантин? ну объявишь ты карантин, все сядут по домам? и ты увидишь пустые улицы, детские площадки и.т.д Уверен, что нет )
У нас в городке, вообще ничего не изменилось) ну кроме как опять же в магазах и.т.д хлоркой трут все и вся.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:08
Алкаш ....
Ruslan7797
Ruslan7797
сегодня в 16:03
Брянск в раслабоне всем пофиг, все магазины кинотеатры и развлекательные центры работают,на улицах и в маршрутках народа полно,все работают, только спрашиваю кому выходной дали все отвечают незнаем мы работаем
морозз
морозз
сегодня в 15:52
Народ ходит по магазинам без масок, на детских площадках много детей со взрослыми, автобусы заполнены людьми! Перед аптекой очередь за лекарствами, пропускают по одному человеку...очередь плотная, добыча для коронавируса! Ждём когда народ начнёт умирать сотнями и тогда вводить карантин? Умом Россию не понять!
ошалевший
ошалевший
сегодня в 15:51
этот вирус хорош только тем,что откроет многим глаза и бежать от него некуда даже если ты наворовал миллиарды
max74
max74
сегодня в 15:51
Подрабока вирусологом
ошалевший
ошалевший ответил Еноты за Арсенал
сегодня в 15:50
"В поездах и торговых центрах надеваю маску. Не знаю, помогает ли это." В общем, маски нужны для больных (они закрывают рот, чтобы не летели микробрызги, в которых содержится много вирусов, и у них нет фильтров для носа), для здоровых - респираторы (у них как раз фильтры для носа). Чем больше индекс, тем лучше. FFP2, FFP3 в идеале (хотя в ней уже дышать тяжело). Но это бесполезная инфа, они уже давно закончились в продаже.
скафандр американский как у царя,потом режиссёры на массовке сэкономят
ошалевший
ошалевший
сегодня в 15:48
когда морги заполнятся как в италии,обратимся к чердаку хочет ли он ещё своей глупой неразвитой головой такие звуки издовать?
mortid
mortid
сегодня в 15:47
Панику наводит, под статью его или что там сегодня, штраф?
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 15:21
За тобой уже выехали!
LOpp
LOpp
сегодня в 15:14
спасибо что сказал, а то мы не заметили.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:57, ред.
Шурик - вангует однако....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:24
Эпидимиолог Керж)))
beefs
beefs
сегодня в 14:13
сегодня началось...
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