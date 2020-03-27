Газизов: «Пока рано говорить о возможном возобновлении сезона»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о дальнейшей судьбе концовки нынешнего сезона РПЛ :

10 апреля с коллегами соберемся, будем решать, что делать. Понятно, что нужно постараться доиграть сезон, но нужно думать и о том, как будет развиваться эпидемия и экономическая ситуация. Мы с руководителями клубов находимся на связи, наверное, общее мнение у нас есть. Просто высказывать его рановато.