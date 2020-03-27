ГлавнаяНовости

Газизов: «Пока рано говорить о возможном возобновлении сезона»

сегодня, 12:05

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о дальнейшей судьбе концовки нынешнего сезона РПЛ:

10 апреля с коллегами соберемся, будем решать, что делать. Понятно, что нужно постараться доиграть сезон, но нужно думать и о том, как будет развиваться эпидемия и экономическая ситуация. Мы с руководителями клубов находимся на связи, наверное, общее мнение у нас есть. Просто высказывать его рановато.

Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что сейчас хороший момент для расширения лиги.

Все новости
Кротов: «Смолов старается относиться ко всему философски»
Сегодня, 16:19 Комментарии4
Кротов — о карантине: «Смотрю сериалы и играю в Counter-Strike»
Сегодня, 16:08 Комментарии0
Хохлов: «Хочу когда-нибудь снова вернуться в Сан-Себастьян»
Сегодня, 15:05 Комментарии1
А. Кержаков: «У Месси невозможно отнять мяч»
Сегодня, 14:57 Комментарии7
Магнуссон — о голах: «Пытаемся что-то придумать, но не всегда получается»
Сегодня, 14:34 Комментарии7
Быстров — о Кокорине в «Локо»: «Конечно, сейчас будут такие новости»
Сегодня, 14:26 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 13:16
Зачем спешить -зарплата идет!!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:16
Чемпионат придётся заканчивать в 21 году, могу поспорить с любым.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100