Евсеев поддержал Игоря Николаева, у которого подозревают коронавирус

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев пожелал скорейшего выздоровления певцу и композитору Игорю Николаеву, которого недавно госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Артист является болельщиком «Локомотива».
Расстроила новость: Игорь Николаев госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус.
Мы никогда не были близко знакомы, хотя пересечений хватало — Игорь болельщик «Локомотива», хотя в последние годы на стадионе его не видели. Но он действительно любит футбол, всегда очень тепло поддерживал наш «золотой состав» «Локо», выступал для нас. Кроме того, он наш сосед в Юрмале.
Игорь, здоровья! Быстрее справиться с болезнью и вернуться к близким, на сцену, на стадион.
Тем более, ты тоже не знаком с игроками МС, а я с игроками "Арсенала")
Тем более, ты тоже не знаком с игроками МС, а я с игроками "Арсенала")