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Евсеев поддержал Игоря Николаева, у которого подозревают коронавирус

сегодня, 13:47

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев пожелал скорейшего выздоровления певцу и композитору Игорю Николаеву, которого недавно госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Артист является болельщиком «Локомотива».

Расстроила новость: Игорь Николаев госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус.

Мы никогда не были близко знакомы, хотя пересечений хватало — Игорь болельщик «Локомотива», хотя в последние годы на стадионе его не видели. Но он действительно любит футбол, всегда очень тепло поддерживал наш «золотой состав» «Локо», выступал для нас. Кроме того, он наш сосед в Юрмале.

Игорь, здоровья! Быстрее справиться с болезнью и вернуться к близким, на сцену, на стадион.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Evseev (@vadimevseev16)

 

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Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 17:06
Надеюсь с Сухиной все в порядке!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил sihafazatron
сегодня в 16:19, ред.
Забавно они даже не знакомы, но евсеев его поддерживает)))
Ты не знаешь, может, у Евсея "Дельфин и русалка" в плейлисте номером один стоит).

Тем более, ты тоже не знаком с игроками МС, а я с игроками "Арсенала")
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:19
Забавно они даже не знакомы, но евсеев его поддерживает)))
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