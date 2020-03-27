Евсеев поддержал Игоря Николаева, у которого подозревают коронавирус

Главный тренер «Уфы» пожелал скорейшего выздоровления певцу и композитору Игорю Николаеву, которого недавно госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Артист является болельщиком «Локомотива».

Расстроила новость: Игорь Николаев госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус.

Мы никогда не были близко знакомы, хотя пересечений хватало — Игорь болельщик «Локомотива», хотя в последние годы на стадионе его не видели. Но он действительно любит футбол, всегда очень тепло поддерживал наш «золотой состав» «Локо», выступал для нас. Кроме того, он наш сосед в Юрмале.

Игорь, здоровья! Быстрее справиться с болезнью и вернуться к близким, на сцену, на стадион.