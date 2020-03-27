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Сенников: «Переход в „Локомотив“ стал бы шагом вперёд для Кокорина»

сегодня, 13:09

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал слухи о том, что форвард «Сочи» Александр Кокорин может перейти в московский клуб.

Мне кажется, это было бы хорошее приобретение для «Локомотива». Тем более, сейчас Саша доказал, что находится в хорошей форме, готов играть на высоком уровне и ничего такого с ним не произошло. А «Локомотиву» в ситуации, когда Кокорин был бы свободным агентом, не пришлось бы тратиться на его покупку.

Для Кокорина плюс в том, что он играл бы в Москве, в команде, которая, возможно, будет выступать в Лиге чемпионов. Это для футболиста было бы шагом вперед.  А «Локомотив» получил бы игрока с российским паспортом. Поэтому здесь были бы плюсы для обеих сторон. Главное, чтобы у Саши осталось такое же желание играть, какое мы видели в трех матчах за «Сочи», и чтобы он с таким же рвением выходил на поле.

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andrefino13
andrefino13
сегодня в 18:59
В Локомотиве без Палыча делать нечего.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 17:13
Ключевое слово"игрок с российским паспортом",остальное все второстепенно.Таковы реалии нашего футбола
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 16:32
Как Сенников попал экспертом на матч тв? его речи слушать просто скучно, ничего нового Дмитрий предложить зрителю не может, где таких горе -экпертов набирает Канделаки? ( есть ещё Корнаухов, бывший тренер анжи Адиев, защитник зенита Игонин, полузащитник Спартака Павленко...как они попадают в трансляции матч тв?)
beefs
beefs
сегодня в 15:40
шаг вперед, два назад...
Брулин
Брулин
сегодня в 14:44
Журналист Егоров: «Решение по Кокорину в «Локо» примет первое лицо РЖД. У «Зенита» останется влияние»
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:38
На одной руке пальцев больше, чем количество матчей сыгранных Кокориным. И после этого такие раскаты грома). Не стал бы серьезно относиться к клубам боссы которых имеют связи наверху, потому-что это пахнет резиной, а там, где резина, там много гари и дыма.
Все просто, как день и ночь.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:38
А уход из Зенита - это сколько шагов ??? И куда шаги : вперед или назад???
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:27
Куда только не сосватают
drug01
drug01
сегодня в 14:18
Все хотят теперь КОКОШУ !!!!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:54
Направления "вперёд" для Кокорина больше не существует, остались только прыжки на месте..
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 13:26
Теперь начинается подхалимчество.Когда сидел молчал, теперь делает вид он Робин Гут. Саша мы тебя не бросаем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:22, ред.
Локо ВОЗМОЖНО играл бы в ЛЧ, а Зенит точно. В этом вся разница. А если учесть ещё возможный отбор, то можно и вообще пролететь. Так что шаг ли это вперёд - вопрос...
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