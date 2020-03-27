Сенников: «Переход в „Локомотив“ стал бы шагом вперёд для Кокорина»

Бывший игрок «Локомотива» прокомментировал слухи о том, что форвард «Сочи» может перейти в московский клуб.

Мне кажется, это было бы хорошее приобретение для «Локомотива». Тем более, сейчас Саша доказал, что находится в хорошей форме, готов играть на высоком уровне и ничего такого с ним не произошло. А «Локомотиву» в ситуации, когда Кокорин был бы свободным агентом, не пришлось бы тратиться на его покупку.

Для Кокорина плюс в том, что он играл бы в Москве, в команде, которая, возможно, будет выступать в Лиге чемпионов. Это для футболиста было бы шагом вперед. А «Локомотив» получил бы игрока с российским паспортом. Поэтому здесь были бы плюсы для обеих сторон. Главное, чтобы у Саши осталось такое же желание играть, какое мы видели в трех матчах за «Сочи», и чтобы он с таким же рвением выходил на поле.