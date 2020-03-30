Ласарте: «Гризманн является козлом отпущения в „Барселоне“»

Бывший главный тренер «Реала Сосьедад» поделился мнением об адаптации нападающего в «Барселоне»:

Гризманн — козел отпущения в «Барселоне». Ему грустно. Ему нужно найти другой вариант. «Барселона» в кризисе, поэтому там ищут козла отпущения. Антуан пришел в клуб последним за большую сумму денег. Вижу, что Гризманну грустно. Кто знает Антуана, тот понимает, что его игра строится на радости, от позитивного отношения к вещам. Он несчастлив.

«Барселона» страдает от отсутствия Луиса Суареса. Все ложится на Месси, а все остальное — на Антуана. Видно, что Гризманну некомфортно.

Нужно подождать, пока он адаптируется или сменит команду. Ему необходимо найти вариант, который будет отличаться от нынешней ситуации. Это позволит ему прогрессировать.