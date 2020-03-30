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Ласарте: «Гризманн является козлом отпущения в „Барселоне“»

сегодня, 14:11

Бывший главный тренер «Реала Сосьедад» Мартин Ласарте поделился мнением об адаптации нападающего Антуана Гризманна в «Барселоне»:

Гризманн — козел отпущения в «Барселоне». Ему грустно. Ему нужно найти другой вариант. «Барселона» в кризисе, поэтому там ищут козла отпущения. Антуан пришел в клуб последним за большую сумму денег. Вижу, что Гризманну грустно. Кто знает Антуана, тот понимает, что его игра строится на радости, от позитивного отношения к вещам. Он несчастлив.

«Барселона» страдает от отсутствия Луиса Суареса. Все ложится на Месси, а все остальное — на Антуана. Видно, что Гризманну некомфортно.

Нужно подождать, пока он адаптируется или сменит команду. Ему необходимо найти вариант, который будет отличаться от нынешней ситуации. Это позволит ему прогрессировать.

Напомним, что Гризманн дебютировал в «Реале Сосьедад» в 2009 году под руководством Ласарте. Ранее свое мнение о положении Антуана в «Барселоне» высказал скаут Эрик Олхатс.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:14
"Кто знает Антуана, тот понимает, что его игра строится на радости, от позитивного отношения к вещам. Он несчастлив." Я конечно не знаю Антуана, но сын у меня давно за "Барсу" болеет, Это его мнение,он не нужен. Ну а счастлив может быть где угодно.
VIPded
VIPded
сегодня в 15:04
Тяжела судьба предателя...)))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:55
Уходить надо
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил STVA 1
сегодня в 14:55
рекомендую впредь отделАть)) тоже грустновато)))
Спасибо, исправил. Обычно проверяю...
STVA 1
STVA 1 ответил Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:49
рекомендую впредь отделАть)) тоже грустновато)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:47
Сидел бы в Атлетико))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 14:41
Там все такие! Нечего под гнома подстраиваться,а то как скажет,так и делают все! Как дети малые! СТЫДНО! Любой уважаемый футболист не перейдет в этот Аншлаг и ко.
Исправьте свой ник на орфографически правильный " ПопАди ". А то как-то грустно становится.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:39, ред.
Из заголовка : " Гризманн является козлом отпущения". Из статьи : " Гризманн чувствует себя в команде некомфортно". Согласитесь, это не одно и то же. Г-ну Ласарту настоятельно рекомендую впредь отделять мух от котлет. Никто в "Барселоне" не сваливает свои временные неудачи на француза и, соответственно, не делает из него "козла отпущения". Если временные неудачи и есть, то это вина всей команды, а не одного Гризманна. А то, что он чувствует себя некомфортно, это его личные проблемы: знал, куда шел. В каталонской команде таких как он - пруд пруди, и чтобы быть в ней на первых ролях, надо прыгнуть выше головы. Но, наблюдая за ним в прошедших матчах "Барселоны", надо быть объективным - Гризманн играет лучше, чем в "Атлетико".
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 14:35
"Не стало деда, и мне грустно от того,
Что не хватает подзатыльника его.."
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 14:29
soccer может чемпионат Таджикистан показать у нас еще играют
particular
particular
сегодня в 14:28, ред.
Весёлый позитивный Антуан, стал грустным отпущенным ко@лом..:) Бывает..:)
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 14:23
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    сегодня в 14:19
    Там все такие! Нечего под гнома подстраиваться,а то как скажет,так и делают все!
    Как дети малые! СТЫДНО!
    Любой уважаемый футболист не перейдет в этот Аншлаг и ко.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 14:19, ред.
    Коутинью, Черный Дембель тоже козлы тогда или мимо проходили?
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