Янг: «Никому не нравится изоляция, но мы заново открываем для себя семьи»

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сегодня, 13:44

Защитник «Интера» в разговоре с Corriere della Sera ответил на вопрос, боится ли он заразиться коронавирусом. Также он заявил, что карантин, введенный в Италии из-за распространения вируса, помогает футболистам заново открыть для себя общение с родными.

Немного, да, но ситуация хорошо контролируется. Никому не нравится изоляция, но мы заново открываем для себя привязанности, семьи, на которые у нас никогда нет времени.

Отметим, что ранее Янг дал несколько советов насчет мер предосторожности во время пандемии коронавируса.