Однофамилец Магеллана

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сегодня, 14:11

«Соккер.ру» рассказывает о потенциальном новичке «Челси» Габриэле.

Карантин карантином, а работа по укреплению состава по-прежнему ведётся. «Челси» близок к договоренности с «Лиллем» о покупке защитника Габриэля. На 22-летнего бразильца претендовал целый ряд клубов — «Арсенал», «Эвертон», «Пари Сен-Жермен», но самыми расторопными оказались люди Романа Абрамовича.

Особенно огорчились в Париже. Чемпионы Франции рассчитывали, что молодой бразилец заменит своего стареющего соотечественника, капитана ПСЖ Тиаго Силву. Возможно, так и было бы, если б не известные обстоятельства. Но «Челси» не стал откладывать переговоры с «Лиллем» и, похоже, выйдет победителем. В следующем сезоне Габриэль примерит синюю футболку со львом. Знать бы только, когда начнётся этот новый сезон.

Полное имя футболиста Габриэль дос Сантос Магальяеш. Именно так в оригинале, на португальском языке, звучит фамилия великого мореплавателя Фернандо Магеллана. Вряд ли Габриэль является потомком адмирала, организовавшего первое кругосветное плавание. Просто однофамилец. Габриэль родился в Сан-Паулу 19 декабря 1997 года. Начинал нападающим, но ещё подростком был передвинут в центр обороны. Во многом благодаря своим физическим данным. Габриэль был выше и здоровее своих сверстников.

В Сан-Паулу немало клубов, в том числе и знаменитых, великих. Но ни в одном из них Габриэлю места не нашлось. Молодой футболист нашёл себе работу в «Аваи» из расположенного на острове города Флорианаполиса. «Островные львы», как ещё называют местный клуб, в то время играли в Серии В бразильского футбола. Но даже там его сумели найти разведчики «Лилля».

Ехать за океан в неизвестную страну 19-летнему Габриэлю было не то чтоб страшно, некомфортно. Однако представители французского клуба сумели убедить молодого футболиста в необходимости сделать смелый шаг. «Лилль» заплатил за бразильца всего 350 тысяч, и летом 2017 года (это во Франции лето, а в Бразилии зима) Габриэль приехал во Францию.

Купил «Лилль» молодого бразильца, и не мог найти ему применения. Для одного из сильнейших клубов Лиги 1 новобранец был сыроват. Поэтому «Лилль»» отдал Габриэля в «Труа». Но один из аутсайдеров Лиги1 ни разу не дал южноамериканцу шанса проявиться себя. Для Габриэля было счастьем попасть в заявку и смотреть за игрой своих товарищей со скамейки запасных. При этом оборона «Труа» прочностью не отличалась, молодой футболист мог бы её усилить. Но у тренерского штаба было иное видение. Зачем «Труа» вообще брал Габриэля — так и осталось неизвестно. Зимой его вернули в «Лилль». Который снова сослал защитника с глаз долой — в загребское «Динамо».

В чемпионате Хорватии Габриэль продолжил сидение на лавочке. Лишь раз ему дали сыграть полный матч. Отработал бразилец неплохо. Но его команда проиграла, а виноватым выставили новичка. Который снова присел на лавочку и просидел там до конца чемпионата. Вот так, сыграв одну встречу за сезон, футболист вернулся в «Лилль».

И весь первый круг чемпионата 2018-19 Габриэль скучал в резерве «догов». И в запас попадал считанное число раз. Зимой он не выдержал и отправился к тренеру Кристофу Гальтье. «Что же вы меня мучаете. Если я вам не нужен, то отпустите меня домой, в Бразилию». Гальтье призадумался и ответил: «Хорошо, Габриэль. Я дам тебе шанс». В начале февраля бразилец вышел в стартовом составе против «Генгама». Но «Лилль» проиграл аутсайдеру 0:2, и у молодого футболиста появились опасения — вдруг его снова сделают козлом отпущения. Но нет. И следующий матч Габриэль начал с первых минут. И следующий. С каждой игрой к бразильцу приходила уверенность. За считанные месяцы футболист, казавшийся лишним, вдруг стал основным.

Особенно удался Габриэлю матч с «Пари Сен-Жермен», в котором «доги» разгромили чемпиона с результатом 5:1. Бразилец не только «съел» Мбаппе, он ещё забил один из пяти мячей в ворота парижан. Вскоре «Лилль» получил и сразу отклонил предложение ПСЖ .

«Лилль» занял второе место. Не только благодаря внедрению в состав Габриэля. Но бразильский защитник тоже проявил себя с наилучшей стороны. И новый, текущий сезон он встретил в качестве одного из ключевых игроков основы. Два первых тура он, правда, пропустил из-за травмы колена, но затем занял своё место в центре обороны.

Вот таким «гадким утёнком» оказался бразильский однофамилец португальского мореплавателя. Из балласта, ошибки селекции он стремительно превратился в объект охоты больших клубов («Лилль» тоже не маленький, но всё же). Габриэль чем-то повторил путь Тиаго Силвы, которого в своё время забраковало московское «Динамо». У бразильца был найден туберкулёз, и его отстранили от тренировок. Само приобретение Тиаго было признано динамовским коллективом как грубый просчёт. А он выздоровел и стал одним из сильнейших защитников.

У Габриэля серьёзных заболеваний, к счастью, нет. В него просто не верили. Ни в родном городе, ни в клубах, куда его отдавали в аренду, ни в «Лилле» до определённого времени. К счастью, ему вовремя дали шанс проявить себя, чем спасли для мирового футбола сильного игрока. Всё идет к тому, что вскоре Габриэль столкнется с новым испытанием — выступлениями в английской Премьер-Лиге. Сможет ли он взять новый барьер? Посмотрим.