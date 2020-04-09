Грулев: «Никто не впадает в панику, все соблюдают меры предосторожности»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» , права на которого принадлежат «Динамо», рассказал о том, чем занимается во время самоизоляции.

В Кузбассе есть официально подтвержденные случаи заражения коронавирусом, но все эти люди находятся под наблюдением врачей. Они изолированы. Как и по всей России, в Кемерово соблюдаются все меры предосторожности: закрыты все школы, торговые центры, кафе и рестораны. Некоторые люди вынуждены ходить на работу.



Паника? Никто не впадает в панику, все просто соблюдают меры предосторожности и стараются оставаться дома.



Чем занимаюсь? Я тоже смотрю сериалы, читаю книги. Последняя, которую прочитал, называется «Смерть на Ниле» Агаты Кристи. Из сериалов недавно начал смотреть «Острые козырьки». Очень впечатляет!