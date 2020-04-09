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Грулев: «Никто не впадает в панику, все соблюдают меры предосторожности»

сегодня, 11:02

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Вячеслав Грулев, права на которого принадлежат «Динамо», рассказал о том, чем занимается во время самоизоляции. 

В Кузбассе есть официально подтвержденные случаи заражения коронавирусом, но все эти люди находятся под наблюдением врачей. Они изолированы. Как и по всей России, в Кемерово соблюдаются все меры предосторожности: закрыты все школы, торговые центры, кафе и рестораны. Некоторые люди вынуждены ходить на работу.

Паника? Никто не впадает в панику, все просто соблюдают меры предосторожности и стараются оставаться дома.

Чем занимаюсь? Я тоже смотрю сериалы, читаю книги. Последняя, которую прочитал, называется «Смерть на Ниле» Агаты Кристи. Из сериалов недавно начал смотреть «Острые козырьки». Очень впечатляет!

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Все комментарии
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 12:50
Это самое главное.
beefs
beefs
сегодня в 12:25
все верно
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:15
паники и не будет!!! всё наладится!!
Youngberg
Youngberg
сегодня в 11:03, ред.
не надо паниковать
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