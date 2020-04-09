Евсеев: «Что нужно делать с РПЛ? Доигрывать»

Главный тренер «Уфы» высказался на тему возможного завершения сезона РПЛ .

Что нужно делать с РПЛ ? Доигрывать. В чем проблема? Новый сезон можем начать в сентябре.

Аннулировать чемпионат? У каждого человека свое мнение. Мое такое — мы можем доиграть чемпионат, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Какие проблемы доиграть? Осталось-то восемь туров. Играйте среда–воскресенье.