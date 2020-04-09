Евсеев: «Что нужно делать с РПЛ? Доигрывать»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался на тему возможного завершения сезона РПЛ.
Что нужно делать с РПЛ? Доигрывать. В чем проблема? Новый сезон можем начать в сентябре.
Аннулировать чемпионат? У каждого человека свое мнение. Мое такое — мы можем доиграть чемпионат, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Какие проблемы доиграть? Осталось-то восемь туров. Играйте среда–воскресенье.
Футбол без болельщиков? Да мы и с ЦСКА играли практически без болельщиков. Было там тысяч пять. Что теперь поделать? А так неприятно, конечно, мы же играем для болельщиков.