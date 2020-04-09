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Евсеев: «Что нужно делать с РПЛ? Доигрывать»

сегодня, 10:41

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался на тему возможного завершения сезона РПЛ.

Что нужно делать с РПЛ? Доигрывать. В чем проблема? Новый сезон можем начать в сентябре.

Аннулировать чемпионат? У каждого человека свое мнение. Мое такое — мы можем доиграть чемпионат, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Какие проблемы доиграть? Осталось-то восемь туров. Играйте среда–воскресенье.

Футбол без болельщиков? Да мы и с ЦСКА играли практически без болельщиков. Было там тысяч пять. Что теперь поделать? А так неприятно, конечно, мы же играем для болельщиков.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:23
Доиграем в декабре-январе, на хоккейных коробочках.))
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 13:54
Не хотят доигрывать неудачники: спартак, цска и рубин, а остальным всем выгодно доиграть.
Cтукачок
Cтукачок
сегодня в 12:31
Бело-голубые боятся доигрывать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:08
единственно верное решение. по другому ни как!!!
beefs
beefs
сегодня в 11:23
разговор ни о чем
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 11:16
Рано об этом рассуждать.
VIPded
VIPded
сегодня в 11:05
Доиграть по-любому!!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:45
Евсеев, что ты несёшь?
Climent
Climent
сегодня в 10:42
Правильно.
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