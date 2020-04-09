Ринат Билялетдинов: «Можно играть по 2 тура в неделю»

Бывший главный тренер «Рубина» предложил свою версию доигровки сезона в РПЛ .

Осталось не так уж и много туров — всего восемь. Можно играть по две игры в неделю, тем более что наших команд в еврокубках не осталось. Например, в среду и воскресенье. Посчитайте математически — месяца хватит. Зато останется время и для подготовки к следующему сезону, и для переформирования команд с учётом выбывших и поступивших игроков. Хотя бы 2-3 недели. А играть один матч в неделю… В таком случае можно залезть на август «в долг», потом сложнее будет разгребать. Мое мнение — лучше играть по две игры в неделю. А остальные лиги подстроятся под РПЛ .