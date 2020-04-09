ГлавнаяНовости

Ринат Билялетдинов: «Можно играть по 2 тура в неделю»

сегодня, 10:27

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов предложил свою версию доигровки сезона в РПЛ.

Осталось не так уж и много туров — всего восемь. Можно играть по две игры в неделю, тем более что наших команд в еврокубках не осталось. Например, в среду и воскресенье. Посчитайте математически — месяца хватит. Зато останется время и для подготовки к следующему сезону, и для переформирования команд с учётом выбывших и поступивших игроков. Хотя бы 2-3 недели. А играть один матч в неделю… В таком случае можно залезть на август «в долг», потом сложнее будет разгребать. Мое мнение — лучше играть по две игры в неделю. А остальные лиги подстроятся под РПЛ.

Как пандемия отразится на следующем сезоне? Не удивлюсь, если некоторые команды вообще снимутся с чемпионата. Я говорю в первую очередь о ФНЛ и лигах ниже. Потому что, с учётом всех экономических потрясений, эти команды могут не выдержать даже рублёвые расходы. А очереди из олигархов, желающих поддержать футбол, я не вижу.

Все новости
Павлюченко: «Дзюба даже минуты помолчать не может»
Сегодня, 12:59 Комментарии10
Павлюченко: «На самоизоляции я стал и плотником, и сантехником»
Сегодня, 12:56 Комментарии7
Сорокин: «УЕФА может привлечь новые города для Евро-2020»
Сегодня, 12:44 Комментарии6
Бышовец: «Система „весна-осень“ — это хорошо и правильно»
Сегодня, 12:35 Комментарии11
Бышовец: «РПЛ нужно доиграть»
Сегодня, 12:30 Комментарии8
Сорокин: «Полная ясность по городам Евро-2020 наступит 30 апреля»
Сегодня, 12:09 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Cтукачок
Cтукачок
сегодня в 12:50
Можно и по две игры в день с вашим темпом игры.
Вы пешеходы только рассуждать, да прически менять...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:05
можно ринат можно)) но вы и один играете как мухи сонные!!
alexamit
alexamit ответил 13ROS13
сегодня в 11:48
Вполне, за такие деньги.
За такие деньжищи можно и чаще.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:40
По 2 тупа за неделю это не реально легче перейти на весна осень.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:48
Рано тут разводить "ромашку", время покажет!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:45
Надо дождаться возобновления чемпионата, в какой форме окажутся ребята, сколько времени отведётся на тренировчную работу, чтобы привести футболистов в чувство, одно делаюо дома отжиматься от пола а другое заниматься профессиональными тренировками, когда весь этот этап пройдём тогда можно говорить о количествах игр в неделю.
jilbar
jilbar
сегодня в 10:39
А придется это делать.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 10:35
Вполне, за такие деньги.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:27
Можно и 5 туров за 2 недели.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100