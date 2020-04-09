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Евсеев ответил на обвинения в «антифутболе»

сегодня, 10:37

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал обвинения в адрес его команды, что та играет в «антифутбол».

«Антифутбол»? А есть критерий «антифутбола»? Скажите лучше: какой бюджет «Зенита»? Немаленький? А какой бюджет «Уфы»? И какие футболисты играют в Петербурге? Лучшие же? У нас в команде игроки, которых мы можем приобрести. У вас перед глазами два матча. «Зенит» — «Уфа» (0:0) и следующая игра питерцев с «Уралом» (7:1).

Все были недовольны, когда «Зенит» сыграл с нами вничью. Но потом все были довольны следующим соперником в Петербурге, когда был крупный счет. Сказали: как хорошо соперник «Зенита» играл! Вот вам и ответ на вопрос.

«Уфа» играет по ресурсам? Именно. Заставил нас «Зенит» обороняться — мы обороняемся. Нам теперь в защите не играть? Уйти в сторону? Если соперник позволяет атаковать — с удовольствием атакуем.

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Все комментарии
порт
порт
сегодня в 14:42
Один хрен играете в антифутбол.
112910415
112910415
сегодня в 14:14
согласно штатному расписанию
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 14:14
Все правильно, всегда следует играть от силы соперника.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 14:05
В антифутбол играют позорники в еврокубках.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:29
Всё чётко разложил Евсейка и пусть заткнутся все, кто сам не в состоянии обыграть Уфу!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:06
это тактика)) а что делать когда на другое нет денег и исполнителей!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:25
Ставить автобус это модно у многих команд, теория туркмена.
makkie
makkie
сегодня в 11:10
Ага, сейчас бы с Уралом сравнивать... эти аж с 1992 года сливают Зениту и в ус не дуют.
Откровенные сливы из года в год!
Karabal
Karabal
сегодня в 10:41
Песня коней о игре бюджета на поле.
Трубадур
Трубадур
сегодня в 10:38
Мудро.
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