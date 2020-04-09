Евсеев ответил на обвинения в «антифутболе»

Главный тренер «Уфы» прокомментировал обвинения в адрес его команды, что та играет в «антифутбол».

«Антифутбол»? А есть критерий «антифутбола»? Скажите лучше: какой бюджет «Зенита»? Немаленький? А какой бюджет «Уфы»? И какие футболисты играют в Петербурге? Лучшие же? У нас в команде игроки, которых мы можем приобрести. У вас перед глазами два матча. «Зенит» — «Уфа» (0:0) и следующая игра питерцев с «Уралом» (7:1).

Все были недовольны, когда «Зенит» сыграл с нами вничью. Но потом все были довольны следующим соперником в Петербурге, когда был крупный счет. Сказали: как хорошо соперник «Зенита» играл! Вот вам и ответ на вопрос.

«Уфа» играет по ресурсам? Именно. Заставил нас «Зенит» обороняться — мы обороняемся. Нам теперь в защите не играть? Уйти в сторону? Если соперник позволяет атаковать — с удовольствием атакуем.