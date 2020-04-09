Худяков прокомментировал заключение джентльменского соглашения клубами РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о джентльменском соглашении, которое заключили между собой клубы российской Премьер-Лиги.

— Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что клубы заключили некое джентльменское соглашение — обязались не переманивать футболистов друг у друга. Можете объяснить, почему оно необходимо?

— Ситуация такая, что некоторые клубы сейчас разговаривают с футболистами о понижении зарплаты, а у тех может быть уже готовый контракт от другой команды. Джентльменское соглашение нужно, чтобы мы все действовали коллегиально и футболисты не пользовались этой ситуацией, чтобы получить какую-то выгоду. Соответственно, клубы не должны переманивать игроков. У всех же разные финансовые возможности.