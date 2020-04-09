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Худяков прокомментировал заключение джентльменского соглашения клубами РПЛ

сегодня, 05:17

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о джентльменском соглашении, которое заключили между собой клубы российской Премьер-Лиги.

— Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что клубы заключили некое джентльменское соглашение — обязались не переманивать футболистов друг у друга. Можете объяснить, почему оно необходимо?

— Ситуация такая, что некоторые клубы сейчас разговаривают с футболистами о понижении зарплаты, а у тех может быть уже готовый контракт от другой команды. Джентльменское соглашение нужно, чтобы мы все действовали коллегиально и футболисты не пользовались этой ситуацией, чтобы получить какую-то выгоду. Соответственно, клубы не должны переманивать игроков. У всех же разные финансовые возможности.

Худяков также сообщил о том, что клубы РПЛ обсуждали формат специального письма, которое должно упростить легионерам въезд в Россию перед возобновлением чемпионата.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:15
Ахаха...джентльменское соглашение. Бомжи уже на три состава себе игроков переманили, уже даже фарм клубы стали делать.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 09:23
Со спартаком и цска заключать джентльментские соглашения себе во вред.
112910415
112910415
сегодня в 09:19
некоторые, очень великие , сильно расстроятся ... или смело нарушат
LOpp
LOpp
сегодня в 08:48
Вагон с игроками Зенита, следовавший по пути в Сочи, развернули обратно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:38, ред.
Какой смешной междусобойчик....)))
Прям тихий такой ненавязчивый заговор против хороших игроков...тех кто своей игрой добился приглашения в более именитый клуб и соответственно заслужил более высокий оклад - нет...так нельзя...пусть согласно "прядкинскому джентльменскому соглашению" все на якоре висят в своих командах....и даже не пытаются показать хороший результат...всё равно мотивация одна - в худший клуб перейти можно...а в более лучший нельзя....)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:33
На агентов это не распространяется.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 08:17
Кокорин и Мамаев заключили джентльменское соглашение - не покупать шампанское дороже 500€ за бутылку...
beefs
beefs
сегодня в 08:07
Ну и дела
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:40
К Миллеру, Гинеру , Ротенбергу , Федуну и прочим жидам это соглашение отношения не имеет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:18
сны у тебя странные дядя))) пустырник пей))
Суеверный
Суеверный
сегодня в 07:15
Вообще то еще никто не знает будет ли доигран текущий чемпионат и если да, то когда.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 06:40
Нужно жить по средствам .
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 06:33
Тут у Ротенберга карта и поперла !
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:15
Врядли бомжи согласятся это их метод работы.
ABir
ABir
сегодня в 05:51
Джентльменам надо верить на слово. Поглядим
Миша Вилков
Миша Вилков
сегодня в 05:39
Бомжи не джентльмены.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:20
коментировал.
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