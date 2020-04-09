Грулев: «В ФНЛ аутсайдер может отобрать очки у лидера»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Вячеслав Грулев, права на которого принадлежат «Динамо», рассказал об уровне игры в ФНЛ.
Проведя две игры в ФНЛ, я понял, что это очень контактный, физический и сильный чемпионат. Здесь ребята буквально все бьются, нет слабых соперников. Аутсайдер может отобрать очки у лидера. На каждую игру приходится настраиваться и никогда не бывает проходных матчей.
Первое время, когда я только пришел в команду, здорово помогали бывшие игроки «Динамо»: Саша Сапета, Ваня Темников. Потом подружился с Артуром Сагитовым, Саидом Алиевым, Али Гаджибековым, Артем Щадин. Много, на самом деле, ребят, с кем сложились хорошие приятельские отношения. Все молодцы, все поддерживают как могут. Недавно к нам пришел еще Коля Обольский, он тоже бывший партнер по «Динамо». Одним словом, с кем-то был знаком до перехода в «Нижний Новгород», с кем-то познакомился уже в клубе. Приняли отлично, поэтому и не было проблем с адаптацией.
К чему эта фраза? В любом чемпионате, в любом первенстве аутсайдеры не только отбирают очки у лидеров (ничья), но ещё и побеждают их. В топ чемпионатах лидеры частенько "спотыкаются" как раз на "беспомощном" аутсайдере.
К чему эта фраза? В любом чемпионате, в любом первенстве аутсайдеры не только отбирают очки у лидеров (ничья), но ещё и побеждают их. В топ чемпионатах лидеры частенько "спотыкаются" как раз на "беспомощном" аутсайдере.