Грулев: «В ФНЛ аутсайдер может отобрать очки у лидера»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» , права на которого принадлежат «Динамо», рассказал об уровне игры в ФНЛ .

Проведя две игры в ФНЛ , я понял, что это очень контактный, физический и сильный чемпионат. Здесь ребята буквально все бьются, нет слабых соперников. Аутсайдер может отобрать очки у лидера. На каждую игру приходится настраиваться и никогда не бывает проходных матчей.

Первое время, когда я только пришел в команду, здорово помогали бывшие игроки «Динамо»: Саша Сапета, Ваня Темников. Потом подружился с Артуром Сагитовым, Саидом Алиевым, Али Гаджибековым, Артем Щадин. Много, на самом деле, ребят, с кем сложились хорошие приятельские отношения. Все молодцы, все поддерживают как могут. Недавно к нам пришел еще Коля Обольский, он тоже бывший партнер по «Динамо». Одним словом, с кем-то был знаком до перехода в «Нижний Новгород», с кем-то познакомился уже в клубе. Приняли отлично, поэтому и не было проблем с адаптацией.