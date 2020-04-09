Дуглас Сантос: «Мечтаю вернуться в сборную Бразилии»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о поставленных перед собой целях.
Моя задача – выиграть чемпионат и Кубок России. Я мечтаю вернуться в национальную команду Бразилии, но для начала надо добиться поставленных целей с «Зенитом».
Мы на правильном пути, и на этих целях сфокусирована вся команда. Мы проводим хорошие матчи, и я верю, что если мы продолжим выкладываться по максимуму, дай бог, станем чемпионами.
Ранее футбольный эксперт Александр Бубнов назвал Сантоса лучшим левым защитником в РПЛ.
А вот мечты...
Мечты, мечты! Где ваша сладость?...
А вот мечты...
Мечты, мечты! Где ваша сладость?...
Сбычи мечт...
Сбычи мечт...