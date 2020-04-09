Дуглас Сантос: «Мечтаю вернуться в сборную Бразилии»

Защитник «Зенита» рассказал о поставленных перед собой целях.

Моя задача – выиграть чемпионат и Кубок России. Я мечтаю вернуться в национальную команду Бразилии, но для начала надо добиться поставленных целей с «Зенитом».

Мы на правильном пути, и на этих целях сфокусирована вся команда. Мы проводим хорошие матчи, и я верю, что если мы продолжим выкладываться по максимуму, дай бог, станем чемпионами.