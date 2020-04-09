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Дуглас Сантос: «Мечтаю вернуться в сборную Бразилии»

сегодня, 07:25

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о поставленных перед собой целях.

Моя задача – выиграть чемпионат и Кубок России. Я мечтаю вернуться в национальную команду Бразилии, но для начала надо добиться поставленных целей с «Зенитом».

Мы на правильном пути, и на этих целях сфокусирована вся команда. Мы проводим хорошие матчи, и я верю, что если мы продолжим выкладываться по максимуму, дай бог, станем чемпионами.

Ранее футбольный эксперт Александр Бубнов назвал Сантоса лучшим левым защитником в РПЛ.

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Все комментарии
Izmar
Izmar
сегодня в 10:47
Вернешься.
Не спартак
Не спартак
сегодня в 09:43
Удачи Сантосу!
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 09:18
Может, Газпром поможет...
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 09:07
Задачи - правильные и реальные!
А вот мечты...
Мечты, мечты! Где ваша сладость?...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 08:42
мечтать не вредно, воплощай мечты в реальность
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:24
Конкуренция высокая в сборной.
zsb1961
zsb1961
сегодня в 08:21
Удачи!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:54
Классный игрок ....позитивный парень...
Сбычи мечт...
Cтукачок
Cтукачок
сегодня в 07:34
Подзаработаешь деньжат и вернёшься.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:30, ред.
достойно мужчины!!
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