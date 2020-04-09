Бышовец: «РПЛ нужно доиграть»

Бывший тренер «Локомотива» рассуждает о приостановке РПЛ из-за коронавируса.

Надо, прежде всего, исходить из объективности. А объективность состоит в том, что сезон, конечно же, надо доиграть. Только тогда мы сможем сказать, кто чемпион, кто призеры не на сегодняшний день, а по итогам полноценных 30 туров. Как и должно быть. Нам надо определить, кто достоин именно по спортивному принципу выступать в еврокубках, кто покидает Премьер-лигу, кто в нее входит. К этому призывает здравый смысл.

Если ситуация с эпидемией будет складываться так, что возобновление чемпионата станет постоянно затягиваться, то возможно всякое. Могут даже возникнуть предложения рассмотреть итоги турнира по сегодняшнему положению команд в таблице.