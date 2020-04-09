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Бышовец: «РПЛ нужно доиграть»

сегодня, 12:30

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец рассуждает о приостановке РПЛ из-за коронавируса.

Надо, прежде всего, исходить из объективности. А объективность состоит в том, что сезон, конечно же, надо доиграть. Только тогда мы сможем сказать, кто чемпион, кто призеры не на сегодняшний день, а по итогам полноценных 30 туров. Как и должно быть. Нам надо определить, кто достоин именно по спортивному принципу выступать в еврокубках, кто покидает Премьер-лигу, кто в нее входит. К этому призывает здравый смысл.

Если ситуация с эпидемией будет складываться так, что возобновление чемпионата станет постоянно затягиваться, то возможно всякое. Могут даже возникнуть предложения рассмотреть итоги турнира по сегодняшнему положению команд в таблице.

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oFANATo
oFANATo ответил jilbar
сегодня в 14:16, ред.
цска может остаться без еврокубков с такой убогой игрой.
Время покажет. Может динамо Брянск когда нибудь будет показывать суперфутбол.))))
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 14:04
В ускоренном формате по 2 игры в неделю например проводить
jilbar
jilbar ответил oFANATo
сегодня в 13:58
А причем здесь ЦСКА? ЦСКА борется за попадание в еврокубки с Локо, Ростовом и Краснодаром. Это не выгодно зениту. Могут остаться без кабинетного чемпионства.
цска может остаться без еврокубков с такой убогой игрой.
oFANATo
oFANATo ответил AgentART
сегодня в 13:31, ред.
Это не выгодно только цска, спартаку и рубину, клубам-неудачникам.
А причем здесь ЦСКА? ЦСКА борется за попадание в еврокубки с Локо, Ростовом и Краснодаром.
Это не выгодно зениту. Могут остаться без кабинетного чемпионства.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:29
В декабре - январе доиграем, на хоккейных коробочках.
AgentART
AgentART
сегодня в 12:48
Это не выгодно только цска, спартаку и рубину, клубам-неудачникам.
arzamas
arzamas
сегодня в 12:39
А что по этому поводу думают половцы и печенеги?)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:34
обязательно!))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:34
Дело говорит старый хрен!
Cтукачок
Cтукачок
сегодня в 12:31
Надо!!!
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