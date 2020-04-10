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Осинькин: «В „Чертаново“ вопрос о сокращении зарплат вообще не стоит»

сегодня, 01:52

Наставник «Чертаново» Игорь Осинькин отметил значимость тренера по ОФП во время карантина и заявил, что в клубе не стоит вопрос о сокращении зарплат.

Пока мы, как, наверное, все команды мира, работаем дистанционно, причём основная нагрузка падает на тренера по физподготовке — опять же, как во всех командах мира. Понятно, что программы используются в любом случае ограниченные: мяч к «физике» не приклеишь, тактику не пришьёшь. Они требуют хотя бы небольшого пространства, чтобы делать беговую работу. Для тех, кто не может по каким-то причинам заниматься вместе со всеми в Zoom, наш тренер по ОФП снимает персональные видеозадания.

Кто он? Жинкин Кирилл Константинович. По факту — главный тренер ФК «Чертаново» в текущем моменте. Когда эпидемия только начиналась, я сказал команде: «Право принятия некоторых решений переходит к администрации, врачу и тренеру по физподготовке». Так и есть: самый плотный контакт с футболистами — у него. Думаю, Кирилл немножко завидует коллегам из «Тоттенхэма». Я читал недавно, как там поставлено дело: к одному тренеру прикреплены несколько игроков.

Тренеры по «физике» должны быть последними в списке для сокращения зарплаты? Да их там вообще быть не должно! Они работают с тройной нагрузкой и, по сути, отвечают за всё. За наше будущее отвечают. Правда, в «Чертаново» вопрос о сокращении в любом случае не стоит. Если у ребят хотя бы половинку зарплаты отнять, многие просто не вернутся — не потому, что обидятся, а просто денег на обратный билет не хватит. А вообще-то юридически мы сейчас в оплачиваемом отпуске…

Ранее стало известно о том, что московское «Торпедо» сократило зарплаты игрокам и тренерам на 25%.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:19
там до сих пор продуктами выдают?))))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:59
Зарплаты такие низкие, что сокращать нечего.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 04:54
Можно все таки и сократить. Хотя вот если корову, в целях экономии, постепенно отучить есть, она обязательно таки сдохнет..
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:55, ред.
Посмотрим на сколько вас хватит??? Так ведь и по миру пойти можно.
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