Осинькин: «В „Чертаново“ вопрос о сокращении зарплат вообще не стоит»

Наставник «Чертаново» отметил значимость тренера по ОФП во время карантина и заявил, что в клубе не стоит вопрос о сокращении зарплат.

Пока мы, как, наверное, все команды мира, работаем дистанционно, причём основная нагрузка падает на тренера по физподготовке — опять же, как во всех командах мира. Понятно, что программы используются в любом случае ограниченные: мяч к «физике» не приклеишь, тактику не пришьёшь. Они требуют хотя бы небольшого пространства, чтобы делать беговую работу. Для тех, кто не может по каким-то причинам заниматься вместе со всеми в Zoom, наш тренер по ОФП снимает персональные видеозадания.

Кто он? Жинкин Кирилл Константинович. По факту — главный тренер ФК «Чертаново» в текущем моменте. Когда эпидемия только начиналась, я сказал команде: «Право принятия некоторых решений переходит к администрации, врачу и тренеру по физподготовке». Так и есть: самый плотный контакт с футболистами — у него. Думаю, Кирилл немножко завидует коллегам из «Тоттенхэма». Я читал недавно, как там поставлено дело: к одному тренеру прикреплены несколько игроков.

Тренеры по «физике» должны быть последними в списке для сокращения зарплаты? Да их там вообще быть не должно! Они работают с тройной нагрузкой и, по сути, отвечают за всё. За наше будущее отвечают. Правда, в «Чертаново» вопрос о сокращении в любом случае не стоит. Если у ребят хотя бы половинку зарплаты отнять, многие просто не вернутся — не потому, что обидятся, а просто денег на обратный билет не хватит. А вообще-то юридически мы сейчас в оплачиваемом отпуске…