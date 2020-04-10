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Глушаков — о кризисе: «Если что, пойду на полставки ремонтировать обувь»

сегодня, 00:22

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился мнением о жизни в условиях карантина в связи с пандемией коронавируса.

Я недавно приехал, занимался двором и огородами. Сейчас с детьми. По вечерам, когда делать нечего, сажусь и прошиваю бутсы. Старые порвались, поэтому хочется новый сезон начать в новых бутсах.

У нас тренер по фитнес-подготовке снимает упражнения и высылает нам. Каждый профессиональный футболист сам знает, чего он хочет от своей карьеры. Поэтому, думаю, можно было бы даже не высылать памятки. Тренер поймет, кто как занимался по той форме, в которой будет игрок, когда вернется. Командой не собирались, чтобы тренироваться всем вместе.

Доигрывать чемпионат без зрителей я не стану. Можно тогда собраться и поиграть двусторонку. Сейчас надо все закончить. Когда все выйдут с карантина, все будут голодные до футбола — что игроки, что болельщики. Если сейчас возобновить, все будут в разной форме. Некоторым болельщикам не понравится, как мы будем выходить на поле и возить тачку. Плюс все сейчас уже отошли от футбола. Потому что все готовились к чемпионату, понимали, к чему именно готовились. Для клубов готовить всех заново, организовывать сборы — это большие затраты. Нужно оставить все так, как было. Без вылетов, распределить места для Лиги чемпионов. Кубок можно сыграть два матча и дальше двигаться. Но это просто мысли вслух.

Не было диалога с клубом о том, как все будет происходить. В каждом клубе своя ситуация, мы всегда готовы к общению. Не знаю, как все сложится. Я вот шить умею, если что, пойду на полставки ремонтировать обувь или агрономом. Думаю, не пропаду.

Также ранее Глушаков показал, как тренируется в домашних условиях.

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Все комментарии
Vave666
Vave666
сегодня в 01:23
Сразу после Спартака надо было!
Comdiv
Comdiv
сегодня в 01:19
Даже обувь ремонтировать нужно уметь.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:13
— Вот отсижу — пойду работать.
— А кем?
— Хотя бы переводчиком, английский я знаю.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 00:52
лишь бы что ляпнуть. в этом весь Глушаков
Не спартак
Не спартак
сегодня в 00:30
Жалко такому обувь отдавать, угробит.
drug01
drug01 ответил Brugzash
сегодня в 00:25
Никaкую обувь он не пойдет ремонтировать, он у свиней на пять жизней денег огреб.
Лучше в баню
Brugzash
Brugzash
сегодня в 00:25, ред.
Никaкую обувь он не пойдет ремонтировать, он у свиней на пять жизней денег огреб.
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