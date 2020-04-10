Глушаков — о кризисе: «Если что, пойду на полставки ремонтировать обувь»

Полузащитник «Ахмата» поделился мнением о жизни в условиях карантина в связи с пандемией коронавируса.

Я недавно приехал, занимался двором и огородами. Сейчас с детьми. По вечерам, когда делать нечего, сажусь и прошиваю бутсы. Старые порвались, поэтому хочется новый сезон начать в новых бутсах.

У нас тренер по фитнес-подготовке снимает упражнения и высылает нам. Каждый профессиональный футболист сам знает, чего он хочет от своей карьеры. Поэтому, думаю, можно было бы даже не высылать памятки. Тренер поймет, кто как занимался по той форме, в которой будет игрок, когда вернется. Командой не собирались, чтобы тренироваться всем вместе.

Доигрывать чемпионат без зрителей я не стану. Можно тогда собраться и поиграть двусторонку. Сейчас надо все закончить. Когда все выйдут с карантина, все будут голодные до футбола — что игроки, что болельщики. Если сейчас возобновить, все будут в разной форме. Некоторым болельщикам не понравится, как мы будем выходить на поле и возить тачку. Плюс все сейчас уже отошли от футбола. Потому что все готовились к чемпионату, понимали, к чему именно готовились. Для клубов готовить всех заново, организовывать сборы — это большие затраты. Нужно оставить все так, как было. Без вылетов, распределить места для Лиги чемпионов. Кубок можно сыграть два матча и дальше двигаться. Но это просто мысли вслух.

Не было диалога с клубом о том, как все будет происходить. В каждом клубе своя ситуация, мы всегда готовы к общению. Не знаю, как все сложится. Я вот шить умею, если что, пойду на полставки ремонтировать обувь или агрономом. Думаю, не пропаду.