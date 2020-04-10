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Парфёнов: «Трансферный период будет необычным — с кучей непоняток»

сегодня, 00:55

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов рассказал, чем можно заняться тренеру на карантине в связи с пандемией коронавируса.

Лучшая польза для тренера, как и для игрока, — каждодневная практика, но сейчас выбор простой: или ты сидишь, весь такой несчастный, на диване и горюешь, или пытаешься найти в жизни новые смыслы и научиться пользоваться свободным временем, которого очень много. Например, собирать, систематизировать, обрабатывать и анализировать информацию. У меня есть доступ к специализированным изданиям на иностранных языках — вот и занимаюсь переводами на досуге.

Своя команда тоже, конечно, не отпускает. Взять вопрос комплектования. Понятно, что летний трансферный период будет, мягко говоря, необычным — коротким, жестким, очень интенсивным, с кучей непоняток, и это только самые общие представления о том, что нас ждет, чистая теория. А готовиться к нему нужно заранее.

Не так давно Парфёнов рассказал об ограничениях, введенных в клубе из-за ситуации с коронавирусом.

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