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Пицци: «„Барселона“ лучше всего подходит для Лаутаро»

сегодня, 18:41

Бывший футболист «Барселоны» Хуан Антонио Пицци поделился мнением о нападающем «Интера» Лаутаро Мартинесе:

Лаутаро — прототип современного центрального нападающего. Вижу в нем во многом Серхио Агуэро. Лаутаро уже показал свой класс в игре за сборную и за «Расинг» с «Интером». Он — идеальный игрок. Его стиль лучше всего подходит для «Барселоны».

Лаутаро выступает на очень высоком уровне в итальянском чемпионате, который является для меня одним из самых конкурентоспособных в мире. Любой игрок, который выделяется в Серии А, способен заиграть в любом клубе.

Ранее вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал о будущем Лаутаро в миланском клубе.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:31
пока там золотой мячик ни кого там не будет!!
shlomo
shlomo
сегодня в 19:07
Не факт...это личное мнение...
beefs
beefs
сегодня в 18:42
раз говорит, значит знает
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 18:42
вряд ли, что он подходит Барселоне
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