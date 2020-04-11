Пицци: «„Барселона“ лучше всего подходит для Лаутаро»

Бывший футболист «Барселоны» поделился мнением о нападающем «Интера» :

Лаутаро — прототип современного центрального нападающего. Вижу в нем во многом Серхио Агуэро. Лаутаро уже показал свой класс в игре за сборную и за «Расинг» с «Интером». Он — идеальный игрок. Его стиль лучше всего подходит для «Барселоны».

Лаутаро выступает на очень высоком уровне в итальянском чемпионате, который является для меня одним из самых конкурентоспособных в мире. Любой игрок, который выделяется в Серии А, способен заиграть в любом клубе.