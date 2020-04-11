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Билич: «У меня остались приятные воспоминания о „Локомотиве“»

сегодня, 18:30

Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич вспомнил свою работу в «Локомотиве»:

Я очень люблю «Локомотив», несмотря на то, что провел там не лучшее время, да и всего-то один год. Сезон был так себе, но воспоминания о городе, стране и самом клубе очень приятные. Я до сих пор каждую неделю общаюсь со Степой – моим переводчиком в клубе. Мы переписываемся перед каждой игрой «Локомотива». Ведран Чорлука все еще там, как и другие футболисты, которые играли при мне. 

Это прекрасный клуб с особенными болельщиками, многие из которых молодые. Клуб сейчас очень неплохо выступает. Мне очень понравилось в России. Жаль, что результаты были слабые и существовали разногласия с руководством клуба. Я, увы, не смог реализовать там все свои идеи. Но у меня осталось много друзей и приятных воспоминаний.

Ранее Билич рассказал, что «Вест Бромвич» является старомодным клубом.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:55
а почему должно быть плохо? если человек хороший ему рады везде!))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:45
хоть блинов с икрой поел
SSPZ
SSPZ
сегодня в 18:30
приятно, это читать
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