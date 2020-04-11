Билич: «У меня остались приятные воспоминания о „Локомотиве“»

Главный тренер «Вест Бромвича» вспомнил свою работу в «Локомотиве»:

Я очень люблю «Локомотив», несмотря на то, что провел там не лучшее время, да и всего-то один год. Сезон был так себе, но воспоминания о городе, стране и самом клубе очень приятные. Я до сих пор каждую неделю общаюсь со Степой – моим переводчиком в клубе. Мы переписываемся перед каждой игрой «Локомотива». Ведран Чорлука все еще там, как и другие футболисты, которые играли при мне.

Это прекрасный клуб с особенными болельщиками, многие из которых молодые. Клуб сейчас очень неплохо выступает. Мне очень понравилось в России. Жаль, что результаты были слабые и существовали разногласия с руководством клуба. Я, увы, не смог реализовать там все свои идеи. Но у меня осталось много друзей и приятных воспоминаний.