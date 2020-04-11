Крауч: «Удивляюсь, почему Нобла никогда не вызывали в сборную Англии»

Бывший нападающий сборной Англии недоумевает, почему в национальную команду никогда не вызывали полузащитника «Вест Хэма» :

Поражает, что Марк Нобл даже близко не был к приглашению в сборную. Он последние 10 лет играет очень стабильно и достойно. Он никогда не уклонялся от борьбы.

Я недавно обсуждал с ним это. Марк сказал мне, что спокойно к этому относится, заявив, что его время, видимо, уже прошло. Удивляет, что некоторые футболисты сильно уступали ему в стабильности, но все равно получали шанс сыграть за сборную. Марк заслуживал вызов в национальную команду.