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Крауч: «Удивляюсь, почему Нобла никогда не вызывали в сборную Англии»

сегодня, 18:06

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч недоумевает, почему в национальную команду никогда не вызывали полузащитника «Вест Хэма» Марка Нобла:

Поражает, что Марк Нобл даже близко не был к приглашению в сборную. Он последние 10 лет играет очень стабильно и достойно. Он никогда не уклонялся от борьбы.

Я недавно обсуждал с ним это. Марк сказал мне, что спокойно к этому относится, заявив, что его время, видимо, уже прошло. Удивляет, что некоторые футболисты сильно уступали ему в стабильности, но все равно получали шанс сыграть за сборную. Марк заслуживал вызов в национальную команду.

Ранее Крауч заявил, что сожалеет об уходе из «Ливерпуля». 

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 19:50
Ну так конкуренция была в полузащите сумасшедшая и при том мало шансов получил Кэррик, который точно принес бы куда больше пользы, а тут про Нобла сожалеет.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:17
значит не заслужил))
anyway
anyway
сегодня в 18:13
хорошо бы заменил неудачника жерорда который тащил ту звездную сборную нулевых на дно...
ДСА
ДСА
сегодня в 18:07
Этот хоть на англичанина похож.
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 18:06
потому, что есть те, кто играет лучше
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