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Министр здравоохранения Беларуси поделился мнением о проведении игр

сегодня, 17:01

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник прокомментировал ситуацию с проведением футбольных матчей в стране в условиях распространения коронавируса:

Что касается чемпионата республики Беларусь по футболу: на сегодняшний не министерство здравоохранения принимает решение о возобновлении либо при остановке.

Мы со своей стороны принимаем меры обеспечения безопасного проведения. Это касается и продажи билетов в шахматном порядке, и тотальной термометрии всех участников. И, на сегодняшний момент, в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка наиболее напряженная, эти соревнования не проводятся. Даже тот матч, который должен был пройти в Витебске, был перенесен в другие регионы.

То есть, на данном этапе мы проводим меры, направленные на недопущение распространения инфекции в момент проведения данных соревнований, оценки рисков проводят эксперты совместно с министерством спорта. Я думаю, что это решение Министерства спорта. Мы еще раз, с учетом складывающейся обстановки проведем заседание экспертов и представим правительству свои рекомендации.

Ранее доктор «Торпедо-БелАЗ» Андрей Ясюкевич поделился мнением о продолжительности пандемии коронавируса.

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Все комментарии
BBK33
BBK33
сегодня в 18:08
У нас в Беларуси есть Министерство захоронения... Здравоохранения давно нет в принципе((
shlomo
shlomo
сегодня в 18:04
Пусть играют...хоть какой то футбол...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:00
14ь.Комиссия ВОЗ сегодня на пресс-конференции им рекомендовала немедленно закрыть все публичные мероприятия и готовиться к худшему.Ещё 10 дней назад лукашелюбы кричали,что ничего нет,а теперь 2206 выявленных инфицированных,23 умерших,301 врач инфицирован и есть среди них погибшие.И ведь это только начали тестировать.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:40
Бульбашей ни чего не берёт.
AgentART
AgentART ответил Youngberg
сегодня в 17:32
В Беларуси всё решает Батька-Лукашенко, верно решает.
Очевидно, ты не был в Беларуси никогда.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:28
То есть всё под контролем.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 17:08
В Беларуси всё решает Батька-Лукашенко, верно решает.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:05
вакцина в драниках!!!!!!!!!!!!!!!! всем драников с салом!!!!))))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:02
Пока тихо , будут играть.
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