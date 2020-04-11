Министр здравоохранения Беларуси поделился мнением о проведении игр

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник прокомментировал ситуацию с проведением футбольных матчей в стране в условиях распространения коронавируса:

Что касается чемпионата республики Беларусь по футболу: на сегодняшний не министерство здравоохранения принимает решение о возобновлении либо при остановке.

Мы со своей стороны принимаем меры обеспечения безопасного проведения. Это касается и продажи билетов в шахматном порядке, и тотальной термометрии всех участников. И, на сегодняшний момент, в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка наиболее напряженная, эти соревнования не проводятся. Даже тот матч, который должен был пройти в Витебске, был перенесен в другие регионы.

То есть, на данном этапе мы проводим меры, направленные на недопущение распространения инфекции в момент проведения данных соревнований, оценки рисков проводят эксперты совместно с министерством спорта. Я думаю, что это решение Министерства спорта. Мы еще раз, с учетом складывающейся обстановки проведем заседание экспертов и представим правительству свои рекомендации.