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Фарфан: «Рауль смеялся над вратарями»

вчера, 23:59

Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о совместной игре с бывшим нападающим мадридского «Реала» Раулем. Фарфан и Рауль выступали вместе в составе «Шальке» с 2010 по 2012 год.

Рауль был невероятен, на тренировках он смеялся над голкиперами, забивал левой и правой ногой, и даже головой.

Ранее Фарфан не согласился со снижением зарплат в «Локомотиве».

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:22
Еще раз убедительная просьба пояснить мне причину бана 12.04 в 23.59 за мой ответ гр. VAN ARM . который являлся реакцией на хамство , допущенное этим типом. Хамство и оскорбление равновесомые причины бана, или нет?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пользователю Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:19
Вопрос не по существу. Скажи мне провинциалу. Каким образом user VAN ARM при весьма убогих и примитивных комментариях имеет рейтинг почти в три раза выше, чем у тебя, например.? Как это делается и зачем? Не понимаю.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:16
Фарфан жжот....
Тонкий перуанский юмор....
"Не трогайте мои деньги"...
"...и даже головой"....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:04
было много хороших игроков)) да и сейчас хватает))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 00:04
И даже головой, смешно.
AgentART
AgentART
сегодня в 00:03
Значит, умел забивать.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:01
отличный был игрок в Реале, один из лучших
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