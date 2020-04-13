Фарфан: «Рауль смеялся над вратарями»

Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о совместной игре с бывшим нападающим мадридского «Реала» Раулем. Фарфан и Рауль выступали вместе в составе «Шальке» с 2010 по 2012 год.
Рауль был невероятен, на тренировках он смеялся над голкиперами, забивал левой и правой ногой, и даже головой.
Ранее Фарфан не согласился со снижением зарплат в «Локомотиве».
Тонкий перуанский юмор....
"Не трогайте мои деньги"...
"...и даже головой"....
Тонкий перуанский юмор....
"Не трогайте мои деньги"...
"...и даже головой"....