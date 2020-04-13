Фарфан: «Рауль смеялся над вратарями»

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вчера, 23:59

Нападающий московского «Локомотива» рассказал о совместной игре с бывшим нападающим мадридского «Реала» Раулем. Фарфан и Рауль выступали вместе в составе «Шальке» с 2010 по 2012 год.

Рауль был невероятен, на тренировках он смеялся над голкиперами, забивал левой и правой ногой, и даже головой.

Ранее Фарфан не согласился со снижением зарплат в «Локомотиве».