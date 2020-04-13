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Кержаков: «Будет классно, если именно Дзюба побьёт мой рекорд по голам»

сегодня, 15:10

Бывший форвард «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной страны Александр Кержаков поделился мнением о своем рекорде по голам за национальную команду России.

Я не живу в состоянии дрожи и мандража, а живу в позитиве. Мне повезло со своей карьерой, карьерой в сборной. Мне удалось побить рекорд Бесчастных, я счастлив. Испытал очень сильные внутренние эмоции из-за этого, но сейчас я их уже не смогу испытать.

Буду искренне рад за того, кто побьёт моё достижение. Потому что они испытают эмоции, какие тогда испытал я. Это здорово. Зачем мне переживать из-за того, что я уже не испытаю? Очень хорошо отношусь к Артёму Дзюбе, его знают многие, многие любят по всей нашей стране. Если именно Дзюба побьёт мой рекорд, будет классно.

Чтобы побить рекорд Кержакова, Дзюбе необходимо забить ещё 7 мячей.

Не так давно Кержаков поделился мнением о переносе Евро-2020. 

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:11
Три раза с Сан-Морино сыграть надо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:48
В ближайший год уже ....наверное....
Лига Наций...Сербия,Турция,Венгрия....
Евро 2021....Бельгия,Дания,Финляндия...
Adepta
Adepta ответ пользователю beefs (раскрыть)
сегодня в 16:16
Ничего удивительно нет.
beefs
beefs
сегодня в 15:57
Удивительно но факт, дзюбиньо может действительно побить рекорд Кержакова
Юррыч
Юррыч
сегодня в 15:53
Еще может Чалов, лет через сто.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 15:38
Уже в этом году десяток за сборную забьёт!
Брулин
Брулин
сегодня в 15:22
Кержаков—это легенда российского футбола.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:16
это участь всех рекордов))) побьёт- значит заслужил .
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:15
А сам в душе переживает.
jilbar
jilbar
сегодня в 15:13
Дзюба и побьет.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:11
Чего уж тут классного??? Кто то побьет обязательно.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 15:10
ничего в этом классного нет
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