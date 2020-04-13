Кержаков: «Будет классно, если именно Дзюба побьёт мой рекорд по голам»

Бывший форвард «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной страны Александр Кержаков поделился мнением о своем рекорде по голам за национальную команду России.
Я не живу в состоянии дрожи и мандража, а живу в позитиве. Мне повезло со своей карьерой, карьерой в сборной. Мне удалось побить рекорд Бесчастных, я счастлив. Испытал очень сильные внутренние эмоции из-за этого, но сейчас я их уже не смогу испытать.
Буду искренне рад за того, кто побьёт моё достижение. Потому что они испытают эмоции, какие тогда испытал я. Это здорово. Зачем мне переживать из-за того, что я уже не испытаю? Очень хорошо отношусь к Артёму Дзюбе, его знают многие, многие любят по всей нашей стране. Если именно Дзюба побьёт мой рекорд, будет классно.
Чтобы побить рекорд Кержакова, Дзюбе необходимо забить ещё 7 мячей.
Не так давно Кержаков поделился мнением о переносе Евро-2020.
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Лига Наций...Сербия,Турция,Венгрия....
Евро 2021....Бельгия,Дания,Финляндия...