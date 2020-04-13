Черных: «В Беларуси половина футболистов сейчас хочет закончить играть»

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сегодня, 14:18

Полузащитник «Оренбурга» , ранее выступавший за могилевский «Днепр», рассказал об отношении белорусских футболистов к тому, что чемпионат Беларуси не приостановлен, несмотря на пандемию коронавируса.

Знаю, что в Беларуси половина футболистов сейчас хочет закончить играть. У многих семьи. Не дай бог кто-то заразится. Думаю, если такие обстоятельства, нужно делать паузу.

Ранее министр здравоохранения Беларуси поделился мнением о проведении игр.