Черных: «В Беларуси половина футболистов сейчас хочет закончить играть»

Полузащитник «Оренбурга» Федор Черных, ранее выступавший за могилевский «Днепр», рассказал об отношении белорусских футболистов к тому, что чемпионат Беларуси не приостановлен, несмотря на пандемию коронавируса.
Знаю, что в Беларуси половина футболистов сейчас хочет закончить играть. У многих семьи. Не дай бог кто-то заразится. Думаю, если такие обстоятельства, нужно делать паузу.
Ранее министр здравоохранения Беларуси поделился мнением о проведении игр.
Эта самоизоляция это так, для вида...
Эта самоизоляция это так, для вида...