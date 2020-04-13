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Черных: «В Беларуси половина футболистов сейчас хочет закончить играть»

сегодня, 14:18

Полузащитник «Оренбурга» Федор Черных, ранее выступавший за могилевский «Днепр», рассказал об отношении белорусских футболистов к тому, что чемпионат Беларуси не приостановлен, несмотря на пандемию коронавируса.

Знаю, что в Беларуси половина футболистов сейчас хочет закончить играть. У многих семьи. Не дай бог кто-то заразится. Думаю, если такие обстоятельства, нужно делать паузу.

Ранее министр здравоохранения Беларуси поделился мнением о проведении игр

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:39
До той поры пока кто-нибудь не заболеет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:27
Как узнают о сокращении зарплат сразу захотят играть дальше.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 15:14
Не дай Бог Беларусь ситуации, как в Италии, Батька с огнём играет.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 15:07
И играть опасно и не играть плохо.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил beefs
сегодня в 14:59
Власть сказала что в Беларусь короны нет...
Не надо выдумывать! Она этого не говорила. По официальной статистике есть уже почти 3 тыс. заразившихся, из которых 200 вылечились и 26 умерло. Это официальная статистика Минздрава Беларуси.
beefs
beefs
сегодня в 14:57
Власть сказала что в Беларусь короны нет...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 14:57
Они видимо думают, что им можно будет не играть, но получать ту же зарплату. В Беларуси такое точно не прокатит
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:53
Тянет батька до последнего. Может запустить ситуацию и будет как в Италии. Там тоже долго упирались.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:41
За то, что чемпионат продолжается, футболистам надо сказать большое "мерси" г-ну Лукашенко А.Г., который хочет всеми годными и негодными средствами показать миру, что он держит контроль над пандемией в своих руках и "его" народу ничего не грозит.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 14:40
Ну хорошо, футболисты, хоккеисты и т.д. сидят и не работают. А все остальные работают. В любом случае если один сидит, то кто-то из семьи работает и контактируют с ним все.
Эта самоизоляция это так, для вида...
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 14:25
Давно пора перерыв сделать .
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:23
вот тут ты врешь))) им лука даже часть зарплаты не разрешит платить просто так)))
aastik
aastik
сегодня в 14:20
А они разве играют?
ОПС
ОПС
сегодня в 14:20
А ты их спрашивал? Еще поглядим.
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