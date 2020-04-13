Оздоев: «В последние два года у нас получаются самые тяжелые игры с „Локо“»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев в прямом эфире на странице петербургского клуба в Instagram назвал наиболее сложных соперников в РПЛ на командном и индивидуальном уровнях.
В последние два года у нас получаются самые тяжелые игры с «Локомотивом». Хорошая, сбалансированная команда, хороший подбор игроков.
Не люблю быстрых игроков. В России тяжелее всего играть против Вандерсона из «Краснодара» — он из таких быстрых и юрких.
Отметим, ранее Оздоев высказался о жизни в Петербурге во время эпидемии коронавируса.