Оздоев: «В последние два года у нас получаются самые тяжелые игры с „Локо“»

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сегодня, 17:47

Полузащитник «Зенита» в прямом эфире на странице петербургского клуба в Instagram назвал наиболее сложных соперников в РПЛ на командном и индивидуальном уровнях.

В последние два года у нас получаются самые тяжелые игры с «Локомотивом». Хорошая, сбалансированная команда, хороший подбор игроков. Не люблю быстрых игроков. В России тяжелее всего играть против Вандерсона из «Краснодара» — он из таких быстрых и юрких.

Отметим, ранее Оздоев высказался о жизни в Петербурге во время эпидемии коронавируса.