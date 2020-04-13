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Оздоев: «В последние два года у нас получаются самые тяжелые игры с „Локо“»

сегодня, 17:47

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев в прямом эфире на странице петербургского клуба в Instagram назвал наиболее сложных соперников в РПЛ на командном и индивидуальном уровнях.

В последние два года у нас получаются самые тяжелые игры с «Локомотивом». Хорошая, сбалансированная команда, хороший подбор игроков.

Не люблю быстрых игроков. В России тяжелее всего играть против Вандерсона из «Краснодара» — он из таких быстрых и юрких.    

Отметим, ранее Оздоев высказался о жизни в Петербурге во время эпидемии коронавируса.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ пользователю AgentART (раскрыть)
сегодня в 18:15
таварники конечно очень важный для вас показатель))
13ROS13
13ROS13
сегодня в 18:14
Локо же не цска или спартак, которые без судей на поле ничто.
AgentART
AgentART ответ пользователю VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 18:13
Судя по последней игре с вами, вас за пять минут можно угомонить надолго.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:06
судя по статистике все игры у вас не простые кроме как с фармами)))
beefs
beefs
сегодня в 17:51
играть нужно лучше
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:51
Локо команда уровня Зенита
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