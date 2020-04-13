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Кержаков: «Мне бы хотелось однажды возглавить „Зенит“»

сегодня, 16:02

Бывший нападающий «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков признался, что хотел бы однажды возглавить сине-бело-голубых.

Для того, чтобы тренировать команду Российской Премьер-Лиги, нужно больше опыта, чем у меня сейчас. Какой бы футболист, став тренером, не мечтал бы тренировать свой родной клуб? Мне бы хотелось это сделать.

Я готов все свои знания положить для того, чтобы было хорошо болельщикам. Чтобы болельщики лезли на сетки, кайфовали.

Ранее Кержаков поделился мнением о своем рекорде по забитым голам за сборную России. 

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ пользователю AgentART (раскрыть)
сегодня в 17:16
Это намёк, что я клонированием занимаюсь? Или где?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:13
Надо опыта набираться
AgentART
AgentART ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:12
Его клоны опередили.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:36
лучшая новость за сегодня!!! я тоже этого хочу теперь!!!)))))
shlomo
shlomo
сегодня в 16:34
При всем уважении.....не потянешь...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ пользователю drug01 (раскрыть)
сегодня в 16:22
А друг опять не успел со своим шедевральным комментом? Сочувствую...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:19
Всех научит БББ...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:16, ред.
Каждый год ВШТ выпускает новых тренеров, почти все они - бывшие футболисты. Но вот закрепляются в РПЛ единицы.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:11
Всему своё время.
drug01
drug01 ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:09
Мне тоже ведь Ангел ПЕРВЫЙ ......!!!!!!
Izmar
Izmar
сегодня в 16:06
Удачи Кержакову!
beefs
beefs
сегодня в 16:03
мечты, мечты где ваша сладость
Illuha
Illuha
сегодня в 16:03
Кержаков этого достоин.
drug01
drug01
сегодня в 16:03
мечтать не вредно
Youngberg
Youngberg
сегодня в 16:03
стремись к этому, возглавишь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:03
Хорошая новость, мне нравится...
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