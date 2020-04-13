Кержаков: «Мне бы хотелось однажды возглавить „Зенит“»

Бывший нападающий «Зенита», а ныне главный тренер юношеской сборной России признался, что хотел бы однажды возглавить сине-бело-голубых.

Для того, чтобы тренировать команду Российской Премьер-Лиги, нужно больше опыта, чем у меня сейчас. Какой бы футболист, став тренером, не мечтал бы тренировать свой родной клуб? Мне бы хотелось это сделать.

Я готов все свои знания положить для того, чтобы было хорошо болельщикам. Чтобы болельщики лезли на сетки, кайфовали.