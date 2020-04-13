Хохлов — о словах Филиппа: «Никогда себе не позволял грубостей с игроками»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал заявление нападающего бело-голубых Максимилиана Филиппа о том, что Дмитрий мог позволить себе грубо разговаривать с игроками.
Слова Филиппа? Честно говоря, я не помню, чтобы он мне что-то говорил. То, что я заменил Филиппа — да. Меня не устраивало, как он играл в том матче против «Сочи».
И я бы не сказал, что я разговаривал с Филиппом грубо, я никогда себе не позволял общаться с футболистами в грубой манере. Может быть, для него какие-то вещи оказались непривычными в России.