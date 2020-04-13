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Хохлов — о словах Филиппа: «Никогда себе не позволял грубостей с игроками»

сегодня, 13:12

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал заявление нападающего бело-голубых Максимилиана Филиппа о том, что Дмитрий мог позволить себе грубо разговаривать с игроками.

Слова Филиппа? Честно говоря, я не помню, чтобы он мне что-то говорил. То, что я заменил Филиппа — да. Меня не устраивало, как он играл в том матче против «Сочи».

И я бы не сказал, что я разговаривал с Филиппом грубо, я никогда себе не позволял общаться с футболистами в грубой манере. Может быть, для него какие-то вещи оказались непривычными в России.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 14:07
Вот это наш футбол и отношение друг к другу !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:37
Эти стеклянные глаза напротив. Не каждому дано понять, что в них).
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:29
ябеда немецкая))
aastik
aastik
сегодня в 13:24
Это поклеп, Нормальный мужик Хохлов, только не тренер.
Не спартак
Не спартак ответил SSPZ
сегодня в 13:15
нормальный ответ на обвинение)
Откуда знаешь, что нормальный?
SSPZ
SSPZ
сегодня в 13:13
нормальный ответ на обвинение)
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