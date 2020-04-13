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Евсеев: «Фомина ждёт прекрасное будущее»

сегодня, 11:20

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высоко отозвался об игровых и человеческих качествах 23-летнего полузащитника команды Даниила Фомина.

Он один из двух игроков «Уфы», которые доросли до вызова в сборную именно в нашем клубе. Уверен, его ждет прекрасное будущее, Даня один из тех футболистов, в которых большой талант умножен на такое же трудолюбие.

Фомин — очень образованный и воспитанный человек. И это видно на поле, его интеллект подкупает. Он прекрасно читает игру. Еще не атлет, хотя высокий, но всегда успевает оказаться в нужном месте и в обороне, и в атаке.

Очень восприимчив. Достаточно один раз объяснить, и он все понимает, что от него требуют.

Фомин очень работоспособен. Можно даже не смотреть его статистику после матча или тренировки: все на высоком уровне. Вроде бы играет не броско, но 12-13 километров за игру пробегает всегда. Иногда кажется, что у него кончились силы, что он умирает на поле. Но это не так, Даниил умеет перебарывать усталость и играть через не могу. Качество настоящего бойца и спортсмена.

Он очень много читает. Когда в Уфе мы были на телепередачах вроде «Брейн ринга», был впечатлен его знаниями. Особенно про футбол и спорт в целом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Европе команды потихоньку начинают тренироваться. Хочется, чтобы мы тоже побыстрее вернулись к нормальной футбольной жизни, хотя бы к тренировкам. Кого не спроси, все очень соскучились по футболу. Вспоминаю постоянно своих ребят, соскучился по ним. Уже писал здесь о Беленова и Йокиче. Сегодня хочу рассказать о @fomaa74 Данииле Фомине. Он один из двух игроков «Уфы», которые доросли до вызова в @teamrussia сборную именно в нашем клубе. Уверен, его ждёт прекрасное будущее, Даня один из тех футболистов, в которых большой талант умножен на такое же трудолюбие. Фомин очень образованный и воспитанный человек. И это видно на поле, его интеллект подкупает. Он прекрасно читает игру. Ещё не атлет, хотя высокий, но всегда успевает оказаться в нужном месте и в обороне, и в атаке. Очень восприимчив. Достаточно один раз объяснить, и он все понимает, что от него требуют. Фомин очень работоспособен. Можно даже не смотреть его статистику после матча или тренировки: все на высоком уровне. Вроде бы играет не броско, но 12-13 километров за игру пробегает всегда. Иногда кажется, что у него кончились силы, что он умирает на поле. Но это не так, Даниил умеет перебарывать усталость и играть через не могу. Качество настоящего бойца и спортсмена. Он очень много читает. Когда в Уфе мы были на телепередачах вроде Брейн ринга, был впечатлён его знаниями. Особенно про футбол и спорт в целом. #спорт #фкуфа #футбол #премьерлига #тинькоффпремьерлига #евсеев

Публикация от Evseev (@vadimevseev16)

 

Также недавно Евсеев порассуждал о том, как нужно завершить нынешний сезон.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:38
Парень молодой у него всё впереди.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:24
Щас наш Ганчаренко глаз положит.
beefs
beefs
сегодня в 11:49
хорошее будущее зависит от того клуба куда попадет
ДСА
ДСА
сегодня в 11:38
Не перехвалил бы.
Legend 6
Legend 6 ответил Q-J-G
сегодня в 11:38
Время покажет, какое будущее у Фомина
Время пришло, в 23 года в Европе за талантами очередь из ТОП клубов, а у нас "время покажет".
Если парень действительно так хорош, он сам выберет что ему важно, бабки, тогда останется в России или амбиции, тогда попросит агента найти клуб в Европе.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:21
Время покажет, какое будущее у Фомина
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